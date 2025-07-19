Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh EDAŞ, planlı bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmalarını periyodik olarak sürdürürken; kamuoyunu güvenli elektrik kullanımı konusunda dikkatli ve bilinçli olmaya çağırdı.ARTVİN (İGFA) - Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), sorumluluk bölgesi olan Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane illerinde özellikle yaz mevsimi ve yüksek tüketim dönemlerinde abonelere kesintisiz ve güvenli enerji temini için bakım ve yenileme faaliyetlerine aralıksız devam edildiği bildirildi. Şirket, yapılan çalışmaların enerji arz güvenliği artırdığına ve olası arızaları da önceden tespit edilerek önlediğine altını çizdi. Vatandaşların bireysel olarak alacağı önlemlerin önemine dikkat çeken şirket, izinsiz müdahalelerin ve bilinçsiz kullanımın bireysel zararın ötesinde toplumsal riskler de oluşturabileceğine işaret etti.

Enerji hatlarına izinsiz müdahalenin sonuçları ölümcül olabilir

Çoruh EDAŞ, enerji nakil hatları, direklere, dağıtım merkezleri ve trafolara yetkisiz müdahalelerin ciddi can ve mal kayıplarına neden olabileceğini hatırlatarak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada elektrik tesislerinin yüksek gerilim taşıdığına dikkat çekilerek “Bu yapılara yaklaşmak, tırmanmak veya müdahale etmeye çalışmak, ciddi yaralanmalara ve can kaybına yol açabilir. Aynı zamanda, bu müdahaleler bölgesel kesintilere ve yüksek maddi kayıplara da neden olabilmektedir” denildi. Vatandaşların, enerji hatları ve tesisleri civarında tespit ettikleri şüpheli durumları, kopmuş iletkenleri veya arızalı donanımları, zaman kaybetmeden Çoruh EDAŞ ALO 186 Çağrı Merkezi, mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden bildirmeleri gerektiğinin de altı çizildi.

Basit hatalar, büyük riskler doğurabilir

Her yıl ülke genelinde izinsiz ve bilinçsiz müdahaleler nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını belirten ÇORUH EDAŞ, yaşanan bazı olayları şöyle sıraladı:

Oltası yüksek gerilim hattına temas eden balıkçılar,Yetkisiz sokak lambası tamiri girişimlerinde yaşanan kazalar,İnşaat demirlerinin havai hatlara temas etmesiyle oluşan ölümler,Beton pompasının enerji hattına yaklaşması sonucu yaşanan elektrik çarpmaları,Çatı çalışması sırasında iletkenle temas eden kişilerin yaşadığı kazalar.

Bu hatırlatmalara dikkat!

Tüm vatandaşları elektrik konusunda daha bilinçli olmaya, çevrelerinde gördükleri tehlikeli durumları gecikmeden bildirmeye ve güvenlik kurallarına her zaman uymaya davet eden ÇORUH EDAŞ, güvenli elektrik kullanımına yönelik ise şu hatırlatmalarda bulundu:

Kaçak akım rölesi kullanın. Bu cihaz, kaçak akımları anında tespit ederek elektrik çarpması ve yangın riskini önler. Elektrik tesisatınızı düzenli olarak kontrol ettirin. Özellikle yapım yılı eski binalarda yetkili elektrikçilere kontrol ve bakım yaptırın. Yüksek güçlü cihazlar için uygunluk kontrolü yaptırın. Klima, elektrikli kombi, şofben, elektrikli araç şarj cihazı gibi yüksek güçlü cihazları kullanmaya başlamadan önce, mevcut tesisatınızın uygunluğunu yetkili elektrikçilere kontrol ettirin. Enerji yetersizse, Çoruh EDAŞ’a bağlantı anlaşması güç artışı başvurusunu yaparak hem can güvenliğinizi koruyun hem sistemde arıza oluşumunu önleyin. Aynı prize aşırı cihaz bağlamayın. Kalitesiz çoklu prizler veya aşırı yüklenmiş uzatma kabloları, ciddi yangın riski oluşturabilir. Bu riski azaltmak için kaliteli, sertifikalı ürünler kullanın ve prizlerin taşıma kapasitesini aşmamaya özen gösterin. Islak zeminlerde dikkatli olun. Elektrikli cihazlarınızı kuru zeminlerde kullanın. Islak elle prizlere ve fişlere dokunmayın. Kullanmadığınız cihazları prizden çıkarın. Gereksiz enerji tüketimini önlediği gibi yangın riskini de azaltır.