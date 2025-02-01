Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi, Ocak Ayı İstişare Toplantısında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangını gündeme taşıdı. Çocuk Meclisi, akranlarını da kaybettikleri otel yangını faciasının ardından yangına yönelik alınacak tedbirler, yangın anında zaman kazandıracak önlemler hakkında İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD’tan eğitim alma gündem maddesini oy birliği ile karara bağladı.ÇANKIRI (İGFA) - Başkanlık seçiminin ardından ilk toplantısını Belediye Sosyal Tesiste düzenleyen Çocuk Meclisi, gündeme duyarsız kalmadı. Çocuk üyeler kitap kampanyası, huzurevi ziyaretleri, Yer Altı Tuz Şehri gezisi ve tanıtımına katkı, Ramazan ayı yardımları gibi gündem maddelerini oy çokluğu ile geçirdi. Toplantıya katılan üyeler, gündemden düşmeyen yangın olayları üzerine daha kapsamlı bir yangın eğitimi alma konusunda oy birliği ile karara vardı.

Çocuk Meclisi Başkanı Rabia Şahin, 20 Kasım’da gündeme aldıkları Küçük AFAD Gönüllüleri Projesini de hızlandıracaklarını belirtti. Çocuk Meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda Yer Altı Tuz Şehri’ne 95 kişilik bir gezi düzenlendi. Gezide Tuz Mağarası ve Çankırı kaya tuzu ile ilgili bilgiler verildi.