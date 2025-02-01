Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlayan Araklı-Dağbaşı-Uğrak yolunun 10 kilometrelik kısmında devam eden çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Başkan Genç, "Trabzon'u Doğu Anadolu’ya bağlayan en kısa yol burası. Hem ulaşım için hem de Araklı'nın gelişmesi için çok önemsiyoruz. Bu yolu süratle tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'u Bayburt'a bağlayan Araklı-Dağbaşı-Uğrak yolunun 10 kilometrelik kısmında devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Genç’e, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Serdan da eşlik etti.

BU YOLU ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Araklı- Bayburt yolunun, en çok dile getirilen taleplerden biri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Toplam uzunluğu 99 kilometre olan bu yol, Trabzon’u Bayburt üzerinden Doğu Anadolu’ya bağlayan en kısa yoldur. Sadece ulaşım açısından değil Araklı ilçemizin gelişmesi için de çok önemsiyoruz. Çalışmalar Adil Karaismailoğlu Bakanımız döneminde başlamıştı. 52 kilometrelik kısmı etaplar halinde yapılmak üzere projelendirildi. 7 kilometrelik kısmı duble yol olarak tamamlandı. Şimdi 10 kilometrelik kısımda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kalan kısmın yatırım programlarına alınarak etaplar halinde yapılması için Ulaştırma Bakanımızla görüşeceğiz. Bu yolu bitirmek istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve şehrimizin evladı Abdulkadir Uraloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Karayolları Bölge Müdürümüz Mehmet Aşık’a, yüklenici firma sahibi Mustafa Özderya’ya, mimarlarımıza, mühendislerimize ve bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum. Bölgemize, Trabzon’umuza ve Araklı’mıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

65 YILLIK ÖZLEM BİTECEK

Devam eden çalışmalar kapsamında 2 tünel, 1 köprü, sanat yapıları ve çığ tünellerinin yapılacağını belirten Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, "Bu proje en hayati, en önemli projemizdir. Araklı-Bayburt yolu dert yoludur, burayı mutluluk ve bereket yoluna dönüştürerek 65 yıllık özlemi bitireceğiz. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Genç daha sonra Araklı'nın Yolgören Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşarak bir süre sohbet etti.