Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarına ekipler müdahale ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede 80'den fazla personel ve çok sayıda araçla çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Esence Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelen ihbarların ardından bölgede çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı 7 araç ve 16 personel, BUSKİ Genel Müdürlüğü ise 50 araç ve 100 personel ile sahada görev yapıyor.

Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü de 3 araç ve 4 personelle ulaşımın güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürürken, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğünden 18 personel bölgedeki çalışmalara destek veriyor.

ÇALIŞMALAR AKOM KOORDİNASYONUNDA

Bölgede yürütülen çalışmalar ve gelişmelerin Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.

Ekiplerin sel ve su baskınlarının etkilerini gidermek, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bölgede oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.