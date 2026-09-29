CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'den AK Parti'ye geçen 5 belediye başkanına tepki gösterdi. Sarı, belediye başkanlarının CHP'nin oylarıyla seçildikten sonra parti değiştirmesini eleştirerek, eski parti yöneticilerine 'Bu isimleri kim aday yaptı, kimler referans oldu?' sorularını yöneltti.

ANKARA (İGFA) - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, seçimde CHP adayı olarak belediye başkanı seçildikten sonra AK Parti rozeti takan isimlere ilişkin sert bir açıklama yaptı.

CHP'li Sarı, Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, Halil Öztürk, Görbil Özcan ve Aydın Dinçer'in CHP'nin oylarıyla belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak, bugün AK Parti'ye geçmelerini 'halkın oylarına saygısızlık' olarak nitelendirdi.

'OY HIRSIZLIĞI' SUÇLAMASI

Paylaşımında söz konusu geçişleri 'oy hırsızlığı' olarak değerlendiren Sarı, 'Bunlar halkın oylarını resmen çalmışlardır. Yakalarına taktıkları rozet de bu oy hırsızlığının nişanesidir.' diyerek vatandaşın oyunu alamayan AK Parti'nin siyasi manevralarla sonuç almaya çalıştığını savundu. Sarı, bunun seçmenin iradesini zedelediğini ve demokrasiye zarar verdiğini öne sürdü.

'KİM ADAY YAPTI, KİM REFERANS OLDU?'

CHP'li Sarı, eski dönemin yöneticilerine de sorular yöneltti. Söz konusu isimlerin kimler tarafından aday yapıldığını ve hangi değerlendirmeler sonucunda CHP'nin belediye başkan adayı olduklarının açıklanmasını isteyen Sarı, parti içinde özeleştiri yapılması gerektiğini vurguladı. Sarı, paylaşımını 'Hiç yüzünüz kızarmıyor mu?' ifadeleriyle noktaladı.

Vahap Akay.

Onur Emrah Yıldız.

Halil Öztürk.

Görbil Özcan.

Aydın Dinçer.



CHP'nin adayı olarak seçime girdiler, CHP'ye verilen oylarla belediye başkanı seçildiler. Bugün ise AKP rozeti taktılar.



Bunlar halkın oylarını resmen çalmışlardır. Yakalarına taktıkları rozet de bu oy: — Müslim Sarı (@muslimsarichp) September 29, 2026