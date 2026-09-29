Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, '21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet - Modernleşmenin Yapay Zeka Çağındaki Yeni Aşaması' kitabını Ankara'da siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı buluşmada anlattı

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Kitapları'ndan çıkan kitabı için düzenlenen Ankara Kitap Buluşması, Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda siyasetçi ve gazetecinin katıldığı gecede Uysal, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, değişen dünya koşullarını ve Türkiye'nin geleceğini değerlendirdi.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değişikliği olarak ele alınmasının eksik olacağını belirten Uysal, Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal, açlık, salgın hastalıklar ve ekonomik bağımlılık koşullarından büyük bir üretim ve kalkınma hamlesiyle çıktığını söyledi.

Cumhuriyet'in ulusal piyasanın, ortak yurttaşlık bilincinin ve çağdaş kurumların inşası olduğunu ifade eden Uysal, 'Cumhuriyet, en başta açlıktan ve sömürüden kurtulmaktır. Gümrüğünü, maliyesini ve ekonomisini geri alma; kendi geleceğine kendin karar verme devrimidir. Cumhuriyet'i bu büyük kalkınma ve bağımsızlık mücadelesinden kopararak anlatamayız' diye konuştu.

'GELECEK, GEÇMİŞ KADAR YUMUŞAK OLMAYACAK'

Dünyada ekonomik, teknolojik ve askeri rekabetin giderek sertleştiğine dikkat çeken Uysal, Türkiye'nin enerjisini günlük tartışmalar ve toplumsal ayrışmalarla tüketmemesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekânın üretimden eğitime, güvenlikten kamu yönetimine kadar hayatın bütün alanlarını değiştirdiğini dile getiren Uysal, Türkiye'nin bilim, matematik ve teknoloji merkezli yeni bir eğitim ve üretim seferberliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Başkan Uysal, 'Yapay zeka çağında egemenlik yalnızca sınırlarını korumak değildir. Verine, dijital altyapına, enerjine, gıdana ve üretim kapasitenize sahip çıkmaktır. Matematiği rafa kaldıran toplum, refahı da rafa kaldırır. Eğitimimizi, sanayimizi ve devlet kapasitemizi çağın gereklerine göre yeniden kurmak zorundayız' dedi.

Türkiye'nin geleceğinin toplumsal birlik ve eşit vatandaşlık temelinde kurulabileceğini vurgulayan Uysal, farklılıkları çatışma konusu haline getiren siyaset anlayışının ülkenin enerjisini tükettiğini söyledi.