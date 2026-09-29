Fon Krizinde Siyaset Kartları Açıldı: Özgür Özel’den "Asrın Soygunu" Çıkışı, Bahçeli’den Hükümete Tam Destek

Yaklaşık 456 bin yatırımcıyı sarsan ve 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine girmesiyle derinleşen finansal kriz, Türk siyasetinin en sıcak gündem maddesi haline geldi. Muhalefet ve iktidar ortakları arasında sert bir polemiğe dönüşen fon soruşturmasında, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel iktidara yönelik çok ağır suçlamalar yöneltirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinenin kararlarının arkasında durduklarını ilan etti.

Finansal dalgalanmanın ardından siyaset liderlerinin peş peşe yaptığı çarpıcı açıklamalar ve krizin siyasi yansımaları:

Özgür Özel: "Bu Asrın Soygunudur, Haberin Varsa İstifa Et Yoksa Sandığı Getir"

Krize ilişkin ilk günden itibaren ses yükselten YENİ Parti lideri Özgür Özel, yaşananları "asrın soygunu, asrın yolsuzluğu ve asrın vurgunu" olarak nitelendirdi. Soruşturmanın sadece son dönemle sınırlı kalmaması gerektiğini ve fonun kurulduğu 2021 yılından itibaren tüm işlemlerin geriye dönük incelenmesini talep eden Özel, iktidarın süreci şeffaf yönetmediğini savundu. [1]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk ve piyasa manipülasyonu yapanların karşısında devleti bulacağına yönelik açıklamalarına X hesabı üzerinden tepki gösteren Özel, şu ifadelerle erken seçim çağrısında bulundu:

Özgür Özel, iktidar kanadına yönelik eleştirilerinde kabine üyelerini ve yöneticileri suçlayarak istifa ve erken seçim çağrısında bulundu. Özel, krizin çözümü için 15 maddelik bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis'e sunduklarını belirtti. Detaylı açıklamalar için Euronews kaynağı ziyaret edilebilir.

Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin Arkasındayız"

MHP lideri Devlet Bahçeli, fon krizinin hükümeti yıpratma kampanyasına dönüştürülmek istendiğini savunarak Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi. Bahçeli, hukuksuzluk yapanların hesap vermesi gerektiğini vurgularken, hükümetin kararlı tutumunu desteklediklerini ve yatırımcıların endişe etmemesi gerektiğini ifade etti. Meclis Açılışında "Fon" Mesaisi Bekleniyor

1 Ekim'de açılacak TBMM'de fon krizinin en önemli tartışma başlığı olması beklenirken, tarafların adli süreç ve denetim mekanizmaları üzerindeki görüş ayrılıkları sürmektedir