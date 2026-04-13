TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı verilerine göre toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 34,2 artarken, aylık artış yüzde 2 oldu. En yüksek artış ticaret sektöründe görüldü. Veriler, ekonomik genel artış eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplamından oluşan ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 34,2 artış gösterdi.

YILLIKTA EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞINDA

Alt sektörler incelendiğinde; sanayi sektörü ciro endeksi yıllık yüzde 31,7, inşaat sektörü yüzde 20,2, ticaret sektörü yüzde 36,8 ve hizmet sektörü yüzde 34,6 oranında arttı. Böylece yıllık bazda en yüksek artış ticaret sektöründe kaydedildi.

Aylık verilere bakıldığında ise toplam ciro endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 yükseldi.

Bu dönemde sanayi sektörü yüzde 4,1, ticaret sektörü yüzde 1,5 ve hizmet sektörü yüzde 2,5 artış gösterirken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 3,0 azaldı.