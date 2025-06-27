Huawei, CIRED 2025'te Akıllı Dağıtım Çözümü'nü sergiledi. Yeni "bulut-boru-kenar-boru-cihaz" mimarisi, güç kesintilerini azaltıp kullanıcı memnuniyetini artırıyor. Dünya genelinde 20'den fazla şirkette test edilen IDS, Asya Pasifik'te yüzde 20 hat kaybı azalttı.CENEVRE (İGFA) - 16-19 Haziran 2025 tarihleri arasında, bu yılki Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution'da (CIRED 2025) Huawei, Akıllı Dağıtım Çözümünün (IDS) en son özelliklerini sergiledi. Küresel güç dağıtımı alanındaki en etkili iletişim platformlarından biri olan CIRED 2025, 129 işletmenin yanı sıra 72 ülkeden 2.654 sektör uzmanı ve ziyaretçiyi bir araya getirdi. Katılımcılar teknik atölye çalışmalarına katılarak birlikte çalıştılar. Etkinlik sırasında Huawei, IDS için yeni özellikleri duyurdu ve geleceğin dağıtım ağlarını dijital olarak etkinleştirmek amacıyla küresel dijital dağıtım alanındaki en son başarılarını sergiledi.

Son yıllarda, küresel elektrik dağıtım şebekeleri sık elektrik kesintileri, düşük şebeke esnekliği, eskiyen altyapı ve sınırlı yenilenebilir enerji kullanımı gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, dağıtılmış PV ve elektrikli araç şarj ölçeği hızla artıyor. Geleneksel güç sistemi İşletme ve Bakımı muazzam bir baskı altında.

Bu sorunları ele alan Huawei'nin IDS'si "bulut-boru-kenar-boru-cihaz" mimarisini benimsiyor ve yüksek hızlı güç hattı taşıyıcısı (HPLC) ve kenar bilgi işlem birimi (ECU) gibi BİT'leri içererek şeffaf algılama ve proaktif İşletme ve Bakım sağlıyor. Bu, müşterilerin arızalara müdahale süresini kısaltmasına, aşırı doğal afetlere karşı dağıtım şebekesi direncini ve kullanıcı memnuniyetini artırmasına olanak tanıyor. IDS bugüne kadar Çin'de büyük ölçekte kullanıldı ve dünya çapında 20'den fazla elektrik dağıtım şirketi tarafından pilot olarak uygulandı. Asya Pasifik'te IDS, elektrik kesintisi tespit süresini iki dakikadan fazla olmayacak şekilde kısaltmaya ve hat kaybı oranını yaklaşık yüzde 20 azaltmaya yardımcı oldu.

Fuar sırasında Huawei, güç dağıtım odasında gözlemlenemeyen, ölçülemeyen ve kontrol edilemeyen cihaz ve ortamlar sorunuyla başa çıkmak için özel olarak tasarlanmış yeni bir IDS özelliğini piyasaya sürdü. YZ + IoT algılama cihazları, güç dağıtım odaları için tüm hava koşullarına uygun bir ortam algılama ağı oluşturmak için kullanılıyor ve günün her saati gerçek zamanlı uyarılar sunuyor. Yapay zekanın verimli veri işleme ve gerçek zamanlı yanıt yeteneklerinin yardımıyla, zamanında çevresel risk uyarıları ve ekipmanın önleyici bakımı gerçekleştirilebiliyor ve pasif kullanım proaktif önlemeye dönüştürülebiliyor. Bu, müşterilerin aşırı hava koşullarının güç kaynakları üzerindeki etkisiyle başa çıkmalarına yardımcı oluyor ve güç kaynağı güvenilirliğini artırırken ekipman ömrünü de uzatıyor.

CIRED 2025 sırasında, IET'nin desteğiyle Huawei, müşterilerin dağıtım ağlarının dijital ve akıllı dönüşümünü teşvik etmelerine yardımcı olmak için ortaklarla çalışma konusundaki pratik deneyimini paylaşmak üzere IDS Rump Oturumu'nu düzenledi. Güç dağıtımı alanında uluslararası standartların uzun vadeli bir destekçisi olan Huawei, IEEE P 2413.2 Çalışma Grubu'nun 5. toplantısına katıldı. Amaç, enerji endüstrisinin standardizasyonu ve uluslararası gelişimini teşvik etmek, dağıtım iletişim ağlarının inşasını yönlendirmek ve orta gerilim ana taşıyıcısı ve 400V alçak gerilim şeffaflığı gibi iki küresel teknik bilmeceyi çözmekti.

Yeni IDS özelliklerinin piyasaya sürülmesiyle Huawei, müşterilerin düşük voltajlı 400V cihazların şeffaf yönetimini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için bu alandaki teknolojik yenilik ve pratik uygulamaları genişletiyor.