Bursa’ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Sahada incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, “Çınarcık Barajı’nın suyu, 1 Eylül’de kentimizle buluşmuş olacak. Bu sayede Bursalılar rahat bir nefes alacak” dedi.BURSA (İGFA) - Küresel ısınmadan kaynaklı sıcaklıkların artması, kış yağışlarının azalması, yüzey sularının kaybı gibi etkiler doğrudan su kaynaklarının varlığını tehdit ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede önem adımlar atılıyor.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişim konusunda kentin geleceğine damga vuracak projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte 2060 yılına kadar Bursa’nın su ihtiyacını karşılayacak olan ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nde çalışmaları ara vermeden sürdürüyor.

BAŞKAN BOZBEY’DEN SAHADA İNCELEME

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çınarcık’tan alınan suyun arıtılarak kente ulaştırılacağı Kayapa Arıtma Tesisi inşaatını ve ishale hattının Akçalar mevkiindeki çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Makam, Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Ahmet Perktaş, İçme Suyu Dairesi Başkanı Hasan Tahsin Vurgun, idare kontrolleri ve müteahhit firmaların temsilcileri yer aldı. İlk olarak Kayapa Arıtma Tesisi inşaatını gezen Başkan Bozbey, gece gündüz çalışan ekiplere kolaylıklar dileyerek yetkililerden bilgi aldı.

Geçen yıl yapımına başlanan ve yüzde 60’ı tamamlanan tesisi, 2026’nın Mayıs ayında faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Önemli sürecin sıkı takipçisiyiz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Tesisimiz tamamlandığında yıllık ortalama 110 milyon, günlük ise 300 bin metreküp suyu arıtabileceğiz. Çınarcık Barajı’ndan gelen su, isale hattı aracılığıyla arıtma tesisimize ulaştırılıp kentimizin birçok noktasına dağıtılacak. Arıtma tesisi son teknolojiyle inşa edildi. Bu yatırım tamamlandığında Bursa, su ihtiyacını çok daha rahat karşılayabilecek. Tek amacımız Bursalıların susuz kalmaması” diye konuştu.

HEDEF, 1 EYLÜL

Daha sonra Akçalar mevkiindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa’nın Çınarcık Barajı suyuna kavuşması için ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyor. Hedefimiz, 1 Eylül’de Dobruca Arıtma Tesisi’nde vanayı açmak. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz ve Çınarcık Barajı’nın suyu kentimizle buluşmuş olacak. Bu sayede Bursalılar rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.

Suyun tasarruflu kullanılmasının önemine de dikkat çeken Başkan Bozbey, “Yağışsız geçen bu dönemde tüm hemşehrilerimizden suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bursamızda kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz” dedi.