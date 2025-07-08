İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’ne yapılan yoğun başvuruların ardından 3. gelir grubuna ait kayıtlar için 11 Temmuz’da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hayata geçirdiği Çınar Çocuk Evleri’ne yoğun başvuru oldu. 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi için ön kayıt ve sosyal inceleme süreçleri tamamlanan başvurular sonucu noter huzurunda kura çekimi yapılıyor.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLANACAK

Bu yıl beş farklı Çınar Çocuk Evi için gerçekleşen başvurularda 3. gelir grubuna ait kura çekimi, 11 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.