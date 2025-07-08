Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Yatağan ilçesinde tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretinde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Yılmaz’a ziyaretleri sırasında Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Süleyman Soydemir, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Münevver Tetik, Bozüyük Mahalle Muhtarı Mehmet Dokunan ve Turgut Mahalle Muhtarı Selim Bahçeli eşlik etti.

Genel Sekreter Yılmaz ve beraberindeki heyet, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozüyük Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çim hokeyi sahası, Dipsiz ile Taşkesik arasındaki güzergahta yürütülen yol çalışmaları, Turgut Mahallesi’nde devam eden yol ve meydan düzenlemeleri ile Osman Hamdi Bey Evi’nde yapılan restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarında incelemelerde bulundu.

BAŞKAN GÜNAY: “YATAĞAN, BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYOR”

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sporun ve sporcunun yanında olmak adına Bozüyük Mahallemizde çim hokeyi sahasının yapımı gerçekleştirildi. Bu sahadan sadece Bozüyük değil, çevredeki birçok mahallemiz de faydalanıyor. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

Dipsiz-Taşkesik yol çalışmaları hakkında da konuşan Başkan Günay, “Bu çalışma, Büyükşehir-Küçükşehir ayrımı olmadığını gösteren çok güzel bir örnek. Ahmet Başkanımız göreve geldiği günden bu yana Yatağan’ın üzerinden elini hiç çekmedi. Yeşilbağcılar ve Turgut Mahallelerinde yaşanan içme suyu hattı sorunu çözüme kavuştu. Bölgede yeni su hattı imalatı tamamlandı ve çalışmaların bir hafta içerisinde tamamen bitirilmesi planlanıyor.”

Turgut’un da su problemi çözüldü. İlçemiz bu desteği her zaman hissetti ve görmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “YATIRIMLARIMIZI YERİNDE DENETLİYOR, SÜRECİ HIZLANDIRIYORUZ”

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, “ Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın Yatağan ilçemiz için hayata geçirdiği çalışmaları yerinde incelemek üzere bugün saha ziyaretlerinde bulunduk. Bozüyük Mahallemizde 800 metrekarelik alanda çim hokeyi sahasının imalatını gerçekleştirdik. Gençlerimizin çim hokeyi branşında kendilerini geliştirebilecekleri nitelikli bir alana ihtiyaçları vardı. Bu sahayla birlikte spor alanındaki altyapıyı bir adım ileriye taşıdık” dedi.

Yatağan Belediyesine ait olan ve Dipsiz ile Taşkesik arasında bulunan 1300 metrelik yolda devam eden çalışmalara da değinen Yılmaz, “Yol imalat çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın bu güzergâhtaki çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması yönünde açık bir talimatı var. Biz de bu doğrultuda sahada detaylı bir inceleme yapmak istedik” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “TURGUT’A HİZMET, OSMAN HAMDİ BEY EVİ’NE İŞLEVSELLİK KAZANDIRIYORUZ”

Turgut Mahallesi’nde süren çalışmalara ilişkin bilgi veren Yılmaz, “1200 metrelik yol imalatımızla birlikte meydan düzenlemesini de yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ancak bundan önce sathi kaplama uygulamamızı tamamlayarak Turgut Mahallemizin kullanımına sunacağız” dedi.

Osman Hamdi Bey Evi’nde yürütülen tadilat süreci hakkında da açıklama yapan Yılmaz, “Burası Muğla Büyükşehir Belediyemizin mülkiyetinde olan bir yapı. Burada hizmet verecek olan kafeteryamızı önümüzdeki 15 gün içinde faaliyete geçireceğiz. Uygun fiyat politikasıyla halkımıza hizmet sunacak bu alan, 2026 yılının ilk üç ayında tamamlanacak düzenlemeyle birlikte daha işlevsel bir yapıya kavuşacak” diye konuştu.