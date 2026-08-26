Ankara Valiliği'nin paylaşımına göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği'ndeki toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan eylem planında yer alan faaliyetler ele alındı.

Sorumlu ve ilgili kurumların izleme ve değerlendirme sürecindeki rolleri değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin hususlar da görüşüldü.

Vali Yakup Canbolat başkanlığındaki toplantı sonunda 'Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı' kabul edildi.

Valilik, söz konusu planın kurumlar arası eşgüdümü artırmayı ve mücadele çalışmalarını daha etkin hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.