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Minik çevreciler “Plastiksiz Gelecek” için buluştu

Çınar Akademi’de hazırlanıp, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS’ye giren 65 öğrenciden 15’i fen liselerine kazanma başarısı gösterdi. 16 öğrenci de nitelikli okullara, 34 öğrenci ise OBP puanı ile çeşitli okullara yerleşti.

Minik çevreciler “Plastiksiz Gelecek” için buluştu

İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına gençlerin hizmetine sunduğu Çınar Akademi’de eğitim gören öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılında LGS’de üstün başarı gösterdi KOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle 2022 yılında açılan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, her geçen sınan döneminde yeni başarılara imza atıyor.

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