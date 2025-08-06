Midyat Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan öğrencilere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.MARDİN (İGFA) - Midyatlı gençlerin üniversiteye geçiş sürecinde doğru ve bilinçli tercihler yapmalarına destek olmak amacıyla başlatılan danışmanlık hizmeti, uzman psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde veriliyor.

Öğrencilere sadece tercih süreciyle ilgili değil, aynı zamanda meslek seçimi, kariyer planlaması ve üniversite olanakları konusunda da detaylı bilgi sunuluyor.

Midyat Millet Bahçesi içerisinde yer alan çok amaçlı salonda kurulan danışmanlık standında, öğrenciler ve veliler her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet alabiliyor. ÖSYM’nin tercih takvimi doğrultusunda sürdürülecek olan bu hizmet 13 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Yetkililer, tercih döneminin öğrenciler için kritik bir süreç olduğuna dikkat çekerek, yanlış ya da eksik bilgiyle yapılan tercihlerin gençlerin geleceğini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Bu nedenle uzman desteğiyle yapılan tercihlerin hem daha güvenli hem de daha verimli sonuçlar doğuracağı vurgulandı.