Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği'ni(GÖR-BİR) ziyaret yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Dünya Engelliler Günü kapsamında Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği'ni (GÖR-BİR) ziyaret ederek sohbet etti ve Nevşehir Belediyesi tarafından bugün akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Engelliler günü özel programına davet etti. Ziyarette Dernek Başkanı Erol Mutlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Kemikkıran ve dernek üyeleri hazır bulundu.

Başkan Arı, engellilerimize sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın hepimizin ortak sorumluluğunda olduğunu belirterek bu düşünce ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Arı, yürütülen dernek faaliyetleri hakkında bilgiler alarak GÖR-BİR yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti.