Çilek Akademi çatısı altında düzenlenen geleneksel yaz okulu, eğitim ve eğlenceyi bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Çilek, çalışanlarının çocuklarının yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla 2015 yılından bu yana Çilek Akademi çatısı altında Yaz Okulu etkinlikleri düzenliyor. Bugüne kadar 1000’i aşkın çocuğa ulaşan etkinlikler çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda onların özgüvenlerini artırmayı ve yeni beceriler kazanmalarını hedefliyor.

ÇOCUKLARA EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA

Yaz Okulu kapsamında çocuklar; futbol, satranç, binicilik, tiyatro ve yüzme gibi branşlarda hem eğlendi hem öğrendi. Fen etkinlikleri ve 21. yüzyıl beceri atölyeleri ile çocuklara kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı sunuldu. Program, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken özgüvenlerini artırmayı ve yeni beceriler kazandırmayı hedefledi.

BİR AY BOYUNCA YOĞUN KATILIM

2025 yılı boyunca bir ay süren programa yüzlerce çocuk katıldı. Yeni hobiler edinen çocuklar, arkadaşlıklarını pekiştirerek sosyal becerilerini geliştirdi. Yaz Okulu, her yıl artan ilgiyle ailelerden büyük takdir topluyor.

SERTİFİKA TÖRENİ İLE SONA ERDİ

Etkinlikler, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Katılımcı çocuklara belgeleri takdim edilirken, yeni eğitim öğretim yılı için başarı dilekleri iletildi.

SOSYAL SORUMLULUK GELENEĞİ

Çilek, yalnızca özgün tasarımlarıyla değil, topluma sunduğu katkılarla da öne çıkıyor. Yaz Okulu, şirketin sosyal sorumluluk anlayışının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Çilek, çalışanlarının çocuklarının gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyor ve bu projeyi uzun yıllar sürdürmeyi hedefliyor.