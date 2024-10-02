Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlık paydaş toplantılarının son ayağı, muhtarlar ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen 2025 – 2028 Yerel Eşitlik Eylem Planında sona gelindi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Hayatın her alanında eşitliğin sağlandığı bir Çiğli için çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi tarafından hazırlığı yapılan yerel eşitlik eylem planı için ilk olarak sivil toplum kuruluşları ile dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çeşitli STK temsilcileri ile bir araya gelinerek, projeler ve işbirlikleri üzerine verimli görüşmeler yapıldı. Ardından, belediyenin her müdürlüğünden sağlanan katılım ile iç paydaş toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, belediye içindeki farklı birimlerin temsilcileri, projelerin ilerleyişi ve gelecekteki planlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Son olarak, meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelinerek, kadınlar ve diğer kırılgan gruplar için planlamalar üzerine görüş ve öneriler alındı. Bu toplantı ile belediyenin daha etkin ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsemesi adına önemli bir adım atıldı.

MUHTARLAR VE MECLİS ÜYELERİ BEKLENTİLERİ AKTARDI

Muhtarlar ve meclis üyeleri, kendi bölgelerindeki kadınların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dile getirerek, çözüm önerilerini paylaştılar. Ayrıca, kadınların iş hayatına katılımını artırmak, eğitim olanaklarını genişletmek ve şiddetle mücadele konularında yapılacak projeler hakkında görüşüldü. Toplantıda ayrıca Çiğli’de kadınların sosyo-ekonomik durumu, iş, eğitim, sağlık ve siyasette kadının yeri gibi temel konular ele alındı.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Başkan Yıldız, kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, “Kadınların her alanda eşit fırsatlara sahip olması, kentimizin gelişimi için büyük önem taşıyor. Çiğli Belediyesi, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi adına meslek edindirme kursları, yaratıcı atölyeler ve hukuki-psikolojik destek hizmetleri gibi birçok projeyi sürdürüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planımızı en kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.