Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir üretim için çiftçilere toplam 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tutarında tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Hayırlı ve bereketli olsun” diyerek çiftçilere destek mesajı verdi.



4 milyar 540 milyon TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyuran Bakan Yumaklı, ödemelerin buzağı desteği (2 milyar 713 milyon 572 bin 300 TL), süt desteği (1 milyar 388 milyon 478 bin 562 TL), bireysel sulama sistemleri (193 milyon 550 bin 478 TL), hayvan hastalıkları tazminatı (161 milyon 282 bin 960 TL), kırsal kalkınma yatırımları (68 milyon 629 bin 193 TL) ve malak desteği (15 milyon 41 bin 800 TL) kalemlerinde yapılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, ödemelerin T.C. kimlik ve vergi numarasının son hanesine göre gruplandırıldığını belirterek, 19 Eylül 2025 saat 18.00’den itibaren son hanesi 4, 6 ve 8 olanlar ile vergi numarasının son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olanlara; 26 Eylül saat 18.00’den sonra son hanesi 0 ve 2 olanlara aktarılacağını açıkladı.