Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu tarafından organize edilen 3. Eğitim ve Gelişim Zirvesi BUSİAD Evi bahçesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvenin teması “Harmoni” olarak seçilirken, zirvenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Salt kendi çıkarlarını düşünenler toplum oluşturamaz. Toplum, o toplumu oluşturan insanların, toplumun sürdürülebilirliği için koydukları katkıyla doğru orantılı olarak gelişir diyerek sözlerine başladı. Küçükkayalar, bu yılki zirvenin mottosunun harmoni olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Toplum da birbirine uyumlu parçaların bir araya gelmesinden oluşuyor. Tek tek seslerin iyi bir müzik oluşturması için bir harmoni nasıl şartsa, toplumdaki farklı kesimlerin ortak bir amaç doğrultusunda eğitilmesi de o kadar şart.

Bunu cumhuriyetimizin ilk yıllarında çok güzel yapmışız. Tıpkı muasır medeniyetlere ulaşma hedefi için yüz yıl önce atılan adımların tüm olumsuzluklara rağmen bugün hala ufuktaki hedef olarak durması gibi.

Toplum olarak harmonimizi kaybettiğimiz bir gerçek. Ancak düzeltilemeyecek bir şey yok. Umutsuzluk karakterimiz değil. Tüm toplumu iyi eğitimle, ortak hedeflere yöneltmek için çabalamalıyız.

Biz BUSİAD olarak sürekli umutla elimizden geleni yapıyoruz. BEGEV’den Ar-Ge mühendisi yetiştirme programına kadar BUSİAD kurulduğundan beri hep eğitimin içinde oldu. Durmak BUSİAD’ın karakterinde yok. Harmoni oluşturmak için başkemancı rolüne hep talibiz.”

BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim ve Gelişim Çalışma Komitesi Sorumlusu Orçun Sarıca ise insan kaynaklarının bugün geldiği noktanın stratejik bir konuma ulaştığını ve yönetim kararlarında önemli bir yer edinmesi gerektiğini söyledi.

2021 yılında saatlik işçilik maliyetinin MESS ortalamasının 4.9 euro olduğunu ifade eden Sarıca, bugün 13.3 euroya çıkıldığını ve rekabet edilen ülkelerin gerisine düşüldüğünü kaydetti. Sarıca, “Tabi ki maliyet tek başına değil. Organizasyonları daha verimli yapmak zorundayız. 100 kişi ile yapılan bir işi 80 kişi yapabilir hale getirmeliyiz. Kazandığımız 20 kişi şirkete kar yazsın diye değil, rekabetçi kalıp 100 kişinin istihdamının korunması için.

“HARMONİ İÇİNDE YÖNETMELİYİZ”

İnsan kaynakları profesyonellerinin harmoni içinde yönetmesi gerektiği bir süreç var. Bu dönem zor bir dönem. Eğitime ve gelişime yapılacak yatırımla birlikte hem kaliteyi hem de verimliliği artırmak mümkün. Dijital yetkinliklere yapılacak yatırımlarla süreçleri yalınlaştırmak mümkün. Bütün bu süreçleri doğru iletişimle ve harmoniyle yönetmek mümkün.

Bu ülke bizim bizim. Bu şirketler bizim. Bu çalışanlar bizim. Değer yaratacak stratejileri doğru kurmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

Zirve’nin ilk oturumunda Hangy Akademi ortakları Gülin Özdemir Dindar ile Yılmaz Dindar, uyum için oyun yaklaşımını interaktif olarak katılımcılarla gerçekleştirdi.

“TAKDİRİ BEKLETMEYİN”

Dindar çiftinden sonra bir sunum gerçekleştiren HRthinksMe Danışmanlık Kurucusu Kurucusu Alper Toper ise “Pozitif Kültürün İpuçları” başlıklı sunumunda, pozitif kültürle yönetilen şirketlerin negatif kültürle yönetilenlere göre çok daha başarılı olduğunu ifade etti. Pozitif kültürün teşekkürle başladığını kaydeden Toper, takdir eden yönetici ile çalışmak isteyenlerin oranın yüzde 70 olduğunu söyledi. Toper, rakamlarla desteklediği sunumunda “Takdiri bekletmeyin” ana fikriyle sonlandırdı.

EĞİTİM VE GELİŞİM ÇALIŞMA GRUBU...

Zirvenin ikinci oturumu ise BUSİAD Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu’nun lideri Onur Bayrakgil’in konuşmasıyla başladı. Bayrakgil, Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu’nun 4 ana noktaya kilitlendiğini belirterek, “Zirve, İK’nın kodları, bakım okulu ve Lider Gelişim Programı ana hedeflerimiz” dedi.

Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu’nun Endüstriyel ve Teknik Eğitimler lideri Vesile Bahtiyar ise Bakım Okulu ve sonrasında hedeflenen mavi yaka eğitimleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yakında başlayacak olan BUSİAD Liderlik Gelişim Programı hakkında ise Özlem Baş Bahtiyar detaylı bir bilgilendirmede bulundu.

İK’nın Kodları programı hakkında bilgi veren Elif Yurdanur se programın devam ettirileceğini de kaydetti. Yurdanur’un bilgilendirmesinin ardından programdan mezun olanlar için bir tören de düzenlendi.

EKONOMİK GELİŞMELER...

Zirve’nin son bölümüne doğru Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BUSİAD Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Derya Hekim ise dünya ve Türkiye ekonomisinin geldiği durumu ve beklentilerini katılımcılara aktardı. Doç. Dr. Hekim, dünya ekonomisinde Trump etkisine yer verdiği sunumunda, Çin’de talep daralması yaşandığını da dile getirdi. Doç. Dr. Hekim, Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin rakamsal bilgiler de verdikten sonra, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak beklentilerden daha yavaş gerçekleştiğini de kaydetti. Hekim, burada hizmet enflasyonundaki katılığa da özel vurgu yaptı.

Zirve’nin son konuşmacısı ise Happywork Studio Kurucusu Mine Dedekoca oldu. Dedekoca, teknolojik gelişmelere rağmen insanın odakta kalması gerektiğini ifade etti. Dedekoca, teknoloji ile insan kaynaklarının ilişkisi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yapay zekanın bizim için var olduğunu unutmamız gerektiğini de belirten Dedekoca, “Yapay zeka bizim değil biz yapay zekanın efendisi olduğumuzu unutmamalıyız” dedi.

Zirve sonunda, sosyal medyada en çok paylaşım yapan katılımcılara Bursaspor forması hediye edildi.