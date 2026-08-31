CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Edirne'de düzenlediği basın toplantısında tarımdan ekonomiye, sınır ticaretinden turizme ve eğitime kadar kentin sorunlarını gündeme taşıdı. Kaya, 'Edirne üretiyor ama üretici kazanamıyor. Sınır kapılarından milyonlar geçiyor ama esnaf hak ettiği payı alamıyor' dedi.

EDİRNE (İGFA) - CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Parti Okulu Yönetici Eğitimleri kapsamında geldiği Edirne'de basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Kaya, Büyük Taarruz'un Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunu açtığını belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

'EDİRNE TÜRKİYE'NİN TAHIL AMBARI'

Edirne'nin Türkiye'nin tarım ve gıda güvenliği açısından stratejik bir kent olduğunu belirten Kaya, çiftçinin artan maliyetler karşısında üretimden kopma noktasına geldiğini savundu.

Buğday üreticisinin geçen yıl kilogramını yaklaşık 16 liraya sattığı ürünü bu yıl 14 liraya satmak zorunda kaldığını ifade eden Kaya, aynı dönemde mazot fiyatının yaklaşık 40-42 liradan 81-82 liraya yükseldiğini söyledi.

Kaya, 'Mazot iki katına çıkarken gübre, ilaç, tohum, elektrik ve işçilik maliyetleri de arttı. Üreticinin ürünü aynı ölçüde değerlenmedi' diyerek tarım politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini savundu.

AYÇİÇEĞİNDE DÜŞÜŞ, KANOLADA ARTIŞ

Kuraklığın özellikle ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini belirten Kaya, Edirne'de 2026 yılında ayçiçeği ekim alanlarının yaklaşık yüzde 15 azaldığını, kanola ekiminin ise yüzde 100 arttığını söyledi.

Kaya, çiftçinin artık 'Bu ürünü ekersem zarar eder miyim?' sorusunu sorduğunu belirterek, tarımsal desteklerin ekim öncesinde açıklanması ve zamanında ödenmesi çağrısında bulundu.

'KAPIKULE'DEN YÜZ BİNLER GEÇİYOR, ESNAF KAZANAMIYOR'

Edirne'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Kaya, sınır kapılarındaki yoğunluğun kent ekonomisine yeterince yansımadığını öne sürdü. CHP'li Kaya, yalnızca Temmuz 2026'da Kapıkule'den 727 bin kişinin geçtiğini belirterek, 'Sorun insanların Edirne'ye gelmemesi değil. Asıl sorun, bu büyük insan hareketliliğinin Edirne esnafına ve kent ekonomisine yeterince katma değer bırakmaması' dedi.

Türkiye'deki hayat pahalılığının vatandaşları Bulgaristan ve Yunanistan'da alışveriş yapmaya yönelttiğini savunan Kaya, Edirne esnafının yüksek kira, vergi, elektrik ve finansman maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliğinin turizm gelirine yeterince yansımadığını belirten Kaya; Selimiye, Karaağaç, Sarayiçi, tarihi köprüler ve külliyeler üzerinden daha kapsamlı bir turizm politikası oluşturulması gerektiğini söyledi. Kaya, İstanbul'a gelen turistlerin Edirne'ye yönlendirilmesi, Balkan ülkeleriyle ortak kültür ve turizm rotalarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yalnızca birkaç günlük bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini savunan Kaya, Kırkpınar'ın yıl boyunca yaşayan bir kültür ve turizm markasına dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

EĞİTİM VE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ VURGUSU

Edirne'de eğitim alanında da sorunların büyüdüğünü belirten Kaya, öğrencilerin beslenme, barınma ve ulaşım, öğretmenlerin ise ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. CHP'nin hedefinin 'kamusal eğitim' olduğunu belirten Kaya, her çocuğun nitelikli, parasız, laik ve bilimsel eğitime ulaşması gerektiğini savundu. Kaya ayrıca Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar'a açılan önemli bir bilim kapısı olduğunu belirterek, üniversitenin tarım, su yönetimi, iklim değişikliği, sağlık ve Balkan araştırmaları gibi alanlarda daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.