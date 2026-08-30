CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından sosyal medya hesabından taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP'li Sarı, kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyerek, 'Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni eden Sarı, kayıp vatandaşlara da sağ salim ulaşılmasının en büyük beklentileri olduğunu belirtti.

Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.



Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması, kayıp vatandaşlarımıza ise sağ salim ulaşılması en büyük beklentimiz.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve: — Müslim Sarı (@muslimsarichp) August 30, 2026