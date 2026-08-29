MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin Anadolu'daki ölüm-kalım mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaşımında 30 Ağustos 1922'nin, iki asrı aşan geri çekiliş döneminin tersine çevrildiği gün olduğunu ifade ederek, Türk milletinin Karlofça'dan Balkan Harpleri'ne, Mondros'tan Sevr'e uzanan ağır kayıplar ve işgaller karşısında topyekûn bir direniş sergilediğini vurguladı.

'İSTİKLAL HARBİ TOPYEKÛN BİR MİLLİ SEFERBERLİKTİ'

Bahçeli, İstiklal Harbi'nin genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla topyekûn ayağa kalkan milli seferberlik ruhuyla şekillendiğini belirtti. Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara hattında gelişen milli mücadelenin devlet iradesine dönüştüğünü kaydetti.

İnönü, Kütahya-Eskişehir ve Sakarya mücadelelerine de değinen Bahçeli, Sakarya'da Türk ordusunun büyük bir direniş ortaya koyduğunu ve düşmanın ilerleyişinin kırıldığını ifade etti.

'NİHAİ ZAFER DUMLUPINAR'DA KAZANILDI'

Bahçeli, 26 Ağustos sabahı başlayan Büyük Taarruz'un ardından 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da nihai hesaplaşmanın yaşandığını belirterek, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki Türk ordusunun emperyalist hesapları boşa çıkardığını söyledi.

Zaferin ardından ordunun durmadığını belirten Bahçeli, 9 Eylül'de İzmir'e girilmesiyle işgalcilerin denize döküldüğünü ifade etti.

Mesajının sonunda Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.