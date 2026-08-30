Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Zonguldak'taki programda Türkiye'nin ağır tehditler altında olduğunu savundu. PKK'ya af, anayasa değişikliği, düzensiz göç ve ekonomik sorunlara değinen Özdağ, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini vurguladı.

ZONGULDAK (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zonguldak'ta düzenlenen 'Atatürk'ün Kızları Buluşuyor' programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok ağır tehditlerle karşı karşıya olduğunu savundu. Özdağ, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ülkenin 'hiç bu kadar ağır bir tehditle karşılaşmadığını' ileri sürerek, 'Türkiye ağır çekim bir yıkım döneminden geçiyor' ifadelerini kullandı.

'PKK'YA AF VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE YENİ BİR DEVLET KURULMAK İSTENİYOR'

Konuşmasında terörle mücadele ve siyasal süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, 'çerçeve yasa' ve anayasa değişiklikleri üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısının dönüştürülmek istendiğini öne sürdü. Özdağ, millî, üniter ve laik devlet yapısının yerine özerk bölgelerden oluşan bir modelin hedeflendiğini iddia ederek, iktidar ve muhalefetin bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

GÖÇ, EKONOMİ VE GÜVENLİK VURGUSU

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, konuşmasının önemli bir bölümünde düzensiz göç, ekonomi, uyuşturucu ve sanal kumar gibi başlıklara dikkat çekti.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun 'demografik işgale' dönüştüğünü savunan Özdağ, sınır güvenliğinin zayıfladığını, şehirlerde güvenlik sorunları yaşandığını ve organize suçla etkin mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnafın ve emeklilerin zor durumda olduğunu belirten Özdağ, 'yıllardır süren fakirleşme' eleştirisinde bulundu. Özdağ, kadınlara yönelik şiddet, aile içi sorunlar ve düşen doğum oranlarına da değinerek, eğitim, adalet ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Kadınların güvenliği için sınırların ve sokakların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ümit Özdağ, annelik izinlerinin uzatılması ve aile politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savunduklarını belirten Prof. Dr. Özdağ, Zafer Partisi'nin yönettiği bir Türkiye'de sınır güvenliği, sokak güvenliği ve toplumsal huzurun sağlanacağını öne sürdü.