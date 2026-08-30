CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını andı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zafere ulaştığını hatırlattı. Zaferin yalnızca işgal ordularının yenilmesi anlamına gelmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun kaderinin başka başkentler tarafından değil, bu toprakların insanları tarafından belirleneceğinin dünyaya ilan edildiğini ifade etti.

Atatürk'ün yıllar sonra 30 Ağustos'u 'Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez anıtı' olarak tarif ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu anıtın Anadolu'nun bütün renklerinin ortak iradesiyle yükseldiğini vurguladı.

'TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞININ EN BÜYÜK GÜVENCESİ MİLLETİMİZİN BİRLİĞİDİR'

Türkiye'nin bugün yeniden savaşların, çatışmaların ve güç mücadelelerinin ortasında bulunan bir coğrafyada yer aldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sınırların tartışıldığı ve haritaların yeniden çizilmek istendiği bir dönemde 30 Ağustos'un önemli bir mesaj taşıdığını belirtti. Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin bağımsızlığının en büyük güvencesi, milletimizin birliğidir' ifadelerini kullandı.

Mesajında toplumsal barışa vurgu yapan Kılıçdaroğlu, bugün yapılması gerekenin 'yeni cepheler açmak değil, eski yaraları kapatmak' olduğunu söyledi. Silahların tamamen sustuğu, annelerin evlatlarının ardından ağlamadığı ve farklı kimliklerden yurttaşların huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye'nin Cumhuriyet'in zayıflığı değil, gücü olacağını belirtti.

'CUMHURİYETİMİZİ BARIŞIN VE DEMOKRASİNİN YURDU YAPMALIYIZ'

Kılıçdaroğlu, bir asır önce bağımsızlığın birlikte kazanıldığını ve vatanın birlikte kurtarıldığını belirterek, 30 Ağustos'un mirasının Cumhuriyet'i geleceğe taşımak olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu mesajını, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Taarruz'un bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' sözleriyle tamamladı.