CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Saraçhane'deki gösterilerdeki hakaretlere tepki gösterirken, CHP'nin halkı sokağa çağırmadığını savundu ve ekledi: "Halk, CHP'yi sokağa çağırdı. Halkın partisi olan CHP de halkın çağrısına uymak zorundadır"ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösteren Sarıgül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine yönelik sözleri söyleyenleri kınıyorum, lanetliyorum. Bu, Türk halkının yapacağı, kabul edeceği bir olay asla değildir. Halkımızın değerleri kutsaldır, halkımızın kutsal değerleri vardır. Yurttaşlarımızın kırmızı çizgileri vardır. Yurttaşlarımız bu kırmızı çizgileri çiğneyenleri asla affetmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın annesi hepimizin annesidir." ifadesini kullandı.

"CHP SOKAĞA ÇAĞIRMADI! HALKIN ÇAĞRISINA UYULDU!"

Türkiye'de son 6 gündür olağanüstü olaylar yaşandığını, sokaklarda hem muhalefete hem de iktidara mesaj verildiğini söyleyen Sarıgül, sokağın sesini dinlemenin, devleti yönetenlerin görevi olduğunu belirterek, CHP'nin, halkı sokağa çağırmadığını savundu. Sarıgül, "Halk, vatandaşlarımız, CHP'yi sokağa çağırdı. CHP halkın partisidir, halkın partisi de her zaman halkın yanındadır. Halkın çağrısına uymak zorundadır." diye konuştu.