Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İpsala İlçe Başkanı Av. Aybike Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Edirne'nin coğrafi işaretli ürünü olan İpsala pirinci Bahçeli'ye hediye edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde kısa süre önce gerçekleştirilen ilçe kongresinde başkanlığa seçilen Av. Aybike Şimşek, beraberindeki heyetle birlikte MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından Genel Başkan Bahçeli'nin hayır dualarını ve talimatlarını aldıklarını belirtti.

Başkan Şimşek, paylaşımında, Edirne'nin coğrafi işaretli ürünü ve bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan İpsala pirincini Bahçeli'ye takdim ettiklerini ifade ederek, 'Liderimizin gösterdiği Lider Ülke Türkiye hedefi doğrultusunda; İpsala'mız ve Edirne'miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Ziyaret kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcılarıyla da bir araya geldiklerini belirten Şimşek, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.' ifadelerine yer verdi.

Ziyarette, İpsala'nın simgesi haline gelen ve coğrafi işaret tesciline sahip İpsala pirincinin hediye edilmesi, bölgenin tarımsal değerlerinin tanıtımı açısından da anlamlı bir jest olarak değerlendirildi.