CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar ile Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk, Bursa’daki anket sonuçlarını ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Öztürk, "Halk erken seçim istiyor, ama iktidarın erdemli bir tavırla buna gideceğini düşünmüyorum" dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk, Herkes Duysun TV’de canlı yayınlanan gazeteci yazar Mesut Demir ile Mehmet Ali Ekmekçi’nin birlikte sundukları “Herkes Duysun” programına konuk oldu.

Milletvekili Öztürk, CHP’nin Bursa’daki anket sonuçlarını, yerel ve genel seçim beklentilerini ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Öztürk’e göre, CHP Bursa’da hem yerel hem genel seçimlerde önde, ancak iktidarın erken seçime gitmesi olası değil.

CHP'NİN BURSA'DAKİ ANKET SONUÇLARI

CHP tarafından yaptırılan anketlere dayanarak, Bursa’da partisinin güçlü bir konumda olduğunu belirten Milletvekili Öztürk, genel seçim olsa CHP’nin Bursa’da birinci parti çıkacağını ve 9-10 milletvekili bandında sandalye kazanabileceğini ifade etti. Yerel seçimde ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in olası bir seçimde yüzde 65 oy oranıyla yeniden kazanacağını ve memnuniyet oranının yüzde 60-65 seviyesinde olduğunu vurguladı. CHP'li Öztürk, “Anketler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin önde olduğunu gösteriyordu. Şimdi genel seçimde de 5-6 puan farkla öndeyiz” dedi.

KARARSIZLAR ve GÜVEN

Milletvekili Öztürk, anketlerde kararsız seçmen oranının yüzde 10-13 bandında arttığını, bu durumun iktidara olan güven kaybından kaynaklandığını savundu. “Yaşananlar güveni ortadan kaldırıyor. Kararsızların payı ciddi bir şekilde yükseliyor” diyen Öztürk, CHP’nin bu ortamda avantaj kazandığını öne sürdü.

Erken seçim konusundaki görüşlerini de belirten CHP'li Öztürk, halkın büyük bir kesiminin erken seçim istediğini, ancak iktidarın bu yönde bir adım atmayacağını düşündüğünü kaydetti. “İktidar, kazanamayacağı bir seçime girmez" diyen Öztürk, "Şu an mecliste çoğunluğu ve gücü elinde tutuyor. Şartları lehine çevirmeye çalışacak ya da seçimi son ana kadar erteleyecek" diyerek, iktidarın liderlerinden gelen "Erken seçim gündemimizde değil" açıklamalarını da bu stratejiye bağladı.

https://youtu.be/NkNT1p7YP_I