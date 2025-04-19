Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e yönelik eleştiriler çığ gibi büyüyor. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, yaptığı yazılı açıklamayla belediye yönetimini sert sözlerle hedef aldı.Yunus KARAKAYA

İZMİR (İGFA) - AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, “Selçuklu hemşehrilerimiz hizmet beklerken, belediye kaynaklarının heba edildiğini görmek kabul edilemez” diyerek, Filiz Ceritoğlu Sengel’in yönetimindeki Selçuk Belediyesi'nin ilçeye hizmet sunmakta yetersiz kaldığını belirtti.

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı, Belediye Başkanı Sengel’in Türkiye’nin iç siyasi meselelerini yurt dışına taşımasını da eleştirdi:

“Filiz Hanım, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi toplantısında Türkiye’yi küçük düşürmeye çalıştı. Bu, sadece ülkemizi değil, turizm kenti olan Selçuk’u da zarara uğratıyor.”

Lüks harcamalar, borçlu belediye Belediyenin israfa dayalı harcamaları da gündeme taşındı. Bayraklı’nın açıkladığı bazı kalemler şöyle:

KYBLE Restoran’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için verilen yemek: 205.500 TL

Başkanın kişisel tanıtımı için ulusal kanallara ayrılan aylık reklam bütçesi: 300.000 TL

6-8 Eylül arasında düzenlenen konserler için ödenen toplam bedel: 9.6 milyon TL

“Çarşı esnafı kira ödeyemezken, halkın parası şovlara, lükse ve reklama harcanıyor. Bu halkın zekâsına hakarettir!”

Bayraklı, belediyedeki ihalelerin şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü, liyakatsizliğin ve adam kayırmacılığın hâkim olduğunu vurguladı:

“Hafriyat firmasına boya işi, mobilyacıya yol kaplama işi verilmesi kaynak israfının açık bir göstergesidir. Yeni kurulan şirketlere verilen milyonluk ihaleler ‘Bu firmalar kimlere yakın?’ sorusunu akıllara getiriyor.”

Ayrıca, belediye çalışanlarının maaşlarının parçalar hâlinde yatırıldığını, ikramiyelerin yıllardır ödenmediğini dile getirdi:

“İşçilere baskı ve mobbing uygulanıyor. Belediye yönetimi başarısızlığının faturasını hem halka hem çalışanlara kesiyor.”

Menderes Nehri’ne akan kanalizasyonun Pamucak sahilini ve yer altı sularını tehdit ettiğine dikkat çeken Bayraklı, çevreye yönelik herhangi bir ciddi adım atılmadığını vurguladı:

“Filiz Hanım şirin görünmeye çalışıyor, ama çevre felaketine karşı somut adım atmıyor.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Haziran 2024 ve Ocak 2025’te gerçekleştirdiği iki ayrı zamla suya toplamda %75 oranında zam yapıldığını hatırlatan Bayraklı, söz verilen su indiriminin tam tersi bir tabloyla sonuçlandığını belirtti:

“Selçuk’ta su faturaları artık elektrikten fazla geliyor. Halkı kandırmak kolay ama sonuçlarına katlanmak zordur.”

Bayraklı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Selçuk halkı sahipsiz değildir! AK Parti olarak bu kötü yönetimin karşısında durmaya devam edeceğiz. Şeffaf, hesap verebilir, hizmet odaklı bir anlayışı ilçemize kazandıracağız. Selçuk, bu liyakatsiz yönetimi hak etmiyor.”