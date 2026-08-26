CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar için atılan adımları memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kürt sorununun demokratik siyaset ve TBMM çatısı altında çözülmesi gerektiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SDG'nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmelerin hem Suriye'nin geleceği hem de bölgenin huzuru açısından önemli olduğunu ifade etti.

Suriye Kürtlerinin kimlikleri ile temel hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğu, tüm etnik ve inanç gruplarının eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabildiği demokratik ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye'nin hem Türkiye'nin hem de bölge halklarının çıkarına olacağını vurguladı.

Türkiye açısından da önemli bir fırsat doğduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Kürt meselesinin silah ve çatışma zemininden çıkarılarak demokratik siyaset, hukuk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'de yürütülen sürecin silahların tamamen bırakılması, terörün sona ermesi ve demokrasinin güçlenmesiyle sonuçlanmasını temenni etti.

Kılıçdaroğlu, yıllar önce önerdiği Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı (OBİT) fikrini de hatırlatarak, Türkiye, İran, Irak ve Suriye öncülüğünde kurulacak bölgesel bir barış ve iş birliği yapılanmasının Orta Doğu'nun geleceği açısından tarihî bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Orta Doğu'nun kaderini dış güçlerin değil, bölge halklarının ortak iradesinin belirlemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, paylaşımında, Türkiye'nin kendi içinde barışı, demokrasiyi ve kardeşliği güçlendirmesi halinde bölgede de barışın öncüsü olabileceğini belirterek, Suriye'de istikrar, Filistin'de akan kanın durması, İran'a yönelik saldırıların sona ermesi ve bölgenin diplomasinin merkezi haline gelmesi çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu mesajını, 'Türkiye, Orta Doğu'da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır' sözleriyle tamamladı.

Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşılıyorum.



SDG'nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmeler, yalnızca Suriye'nin geleceği açısından değil, bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem: — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 26, 2026