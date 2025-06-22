Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Dalaman Çayı’ndan başka havzalara su tahsisi kararını TBMM gündemine taşıdı. Üzerinde 16 HES bulunan çaydan su aktarımı, Muğla’nın su güvenliğini tehdit ediyor.MUĞLA (İGFA) - CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, 4 Haziran 2025’te alınan ve Dalaman Çayı’ndan başka havzalara su aktarımına izin veren kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme getirdi. Özcan, plansız ve rant odaklı su politikalarının Muğla başta olmak üzere tüm illeri mağdur ettiğini vurgulayarak, iktidara bilimsel ve havza öncelikli su yönetimi çağrısı yaptı.

Dalaman Çayı üzerinde halihazırda 16 hidroelektrik santral (HES) bulunduğunu hatırlatan Özcan, su tahsisi yönetmeliklerine göre su kaynaklarının öncelikle kendi havzasında kullanılması gerektiğini belirtti. Bazı bilimsel çalışmalara dayanarak, 2041 yılında Muğla’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacının yalnızca %60’ının karşılanabileceğini ifade etti. Özcan, “Dalaman Çayı’ndan başka havzalara su taşımak ekolojik yıkımı derinleştirir. Bu plansız su politikası, Muğla’yı ve tüm illerimizi mağdur ediyor” dedi.

“BİLİMSEL VE PLANLI SU YÖNETİMİ ŞART”

Özcan, suyla ilgili kararların havza ihtiyaçlarını önceleyen, bilimsel temellere dayalı ve planlı olması gerektiğini vurguladı.

“İktidara açık çağrımızdır: Suya dair kararlar, rant değil, halkın ve doğanın çıkarlarını korumalıdır” diyen Özcan, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini savundu.