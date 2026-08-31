CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye ekonomisinin 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyümesini değerlendirdi. Sarı, büyümenin beklentilerin ve Türkiye ekonomisinin potansiyelinin altında kaldığını savunarak, 'Asıl soru şu: Bu büyümeden kimler faydalanıyor?' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyümesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Büyüme performansının beklentilerin ve ekonominin potansiyelinin altında kaldığını savunan Sarı, ekonominin üst üste dört çeyrektir yavaşladığını belirtti.

CHP'li Sarı, 2023 sonrasında uygulanan dezenflasyon programının maliye politikaları ve gelir dağılımını iyileştirici tedbirlerle yeterince desteklenmediğini öne sürdü. Yüksek faiz, zorlaşan kredi koşulları ve reel ücretlerdeki baskının iç talebi daralttığını savunan Sarı, enflasyonla mücadelenin dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücü üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

SANAYİ ÜRETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sanayi üretimindeki gerilemeye de dikkat çeken Sarı, haziran ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1,4 düştüğünü ifade etti. Sarı, 'Kaliteli büyümenin motoru sanayiyken üretim zayıflıyor' değerlendirmesinde bulundu.

GSYH'nin cari fiyatlarla yüzde 36 arttığını, enflasyonun ise yüzde 31,75 olduğunu belirten Sarı, kâğıt üzerindeki büyüme ile vatandaşların hissettiği refah arasında ciddi fark bulunduğunu savundu.

'ASIL SORU: BU BÜYÜMEDEN KİMLER FAYDALANIYOR?'

Gelir dağılımındaki bozulmaya dikkat çeken Sarı, ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artmaması halinde büyümenin toplum açısından yeterli karşılık üretmeyeceğini söyledi. CHP'li Sarı, açıklamasında 'beşli çeteler, enflasyon ve faiz lobileri' ifadelerini kullanarak büyümeden bir kesimin yararlandığını öne sürerken, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme hızının yüzde 5 civarında olduğunu savunarak, yüzde 2,3'lük büyümenin kapasitenin çok altında bir performans olduğunu belirtti.