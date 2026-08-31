CHP Genel Başkan Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı telefonla arayarak Girne'de meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Girne kentinde meydana gelen yolcu gemisi kazasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmede kazada yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği, devam eden arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca bu zor günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade ettiği bildirildi.