Herkes Duysun'da "Gündem Özel" programının konuğu CHP Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu oldu. Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mesut Demir ile Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin sorularına yanıt veren Kayışoğlu, yerel seçim sonrası Türkiye ve Bursa'da yaşanacak gelişmelere dair görüşlerini aktardı.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun'da Gündem Özel programının bugünkü konuğu konuğu CHP Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu oldu.

BURSA SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE TANIŞACAK

31 Mart yerel seçim sürecinin öncesi ve sonrasına dair değerlendirmelerde bulunan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, " Yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza attık. Biz bu seçimleri kaybedeni-kazananı olan bir seçim olarak görmedik. Yerel seçimlerde amaç oy verene de vermeyene de hizmet etmektir. CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışının hakim olduğu güzel bir Bursa hayal ediyoruz." dedi.

KURULTAY SONRASI GENÇ KADROLAR SÖZ SAHİBİ OLDU

Yerel seçimlerden önce yapılan kurultayda bir değişimin gerçekleştiğini ifade eden Kayışoğlu, " Kurultay sonrası kadrolarımız gençleşti. Toplumun bu yüzyıl için taleplerine cevap verecek bir kadro oluştu. Bilimsel çalışmalara ağırlık verdik. Yapılan anketlerle vatandaşın bizden ve ülkeyi yönetecek olanlardan ne istediği anlaşıldı. Adaylarımızı belirlerken bu beklentilere göre hareket ettik. Çıkan sonuçtan vatandaşlarda bizler de memnunuz. Zamanla çok daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.