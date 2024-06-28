Bisikletler, trafiğin oldukça yoğun olduğu bugünlerde insanlar için alternatif ulaşım aracı olarak görülüyor. Gün geçtikçe artan bilinçle birlikte, bisiklet kullanımı da popüler hale geliyor.Emine Pınar TURAN KAHRAMAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bisiklet, aynı zamanda sağlık, çevre ve ekonomi için de büyük önem taşıyan bir hareketlilik uygulamasıdır.

Bu bağlamda, ülkemizin her ilinde, ilçesinde belediyelerin bisiklet uygulamaları olmalıdır. Bu uygulamayı gerçekleştiren belediyelerden bir tanesi de Bursa’nın Nilüfer Belediyesidir.

Nilüfer ilçesinin metro istasyonlarında ve çeşitli noktalarında Nilespit durakları görebiliyorsunuz.

Bu uygulama da bisikletleri saatlik kiralama üzerinedir. İstediğiniz süre boyunca düşük fiyat karşılığında bisikletinizi kiralayıp, işiniz bittiğinde istediğiniz Nilespit durağına bisikletinizi koyabiliyorsunuz.

Günün neredeyse her saati Nilespit kullanıcılarını sokaklarda görebiliyorsunuz.