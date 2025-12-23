CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 2026 yılı için açıklanan 28 bin 75 TL'lik asgari ücrete sert tepki göstererek, 'Bu rakam daha açıklandığı gün açlık sınırının altındadır. Milyonlar sefalet ücretine mahkûm edilmiştir' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 2026 yılı için net 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Milletvekili Karasu, 2025 yılında asgari ücretin yaklaşık 6 bin 574 TL değer kaybettiğini, 2026 için yapılan artışın ise 5 bin 971 TL'de kaldığını belirterek, zam oranının yüzde 27 ile enflasyonun ve hayat pahalılığının gerisinde olduğunu ifade etti. Karasu, 'Bu tablo, Türkiye'de milyonların yoksullukta eşitlendiğinin açık göstergesidir' dedi.

Asgari ücretin artık istisna olmaktan çıktığını ve ülkenin genel ücreti haline geldiğini vurgulayan Karasu, açlık sınırının 30 bin TL'ye dayandığını hatırlatarak, belirlenen rakamın emekçilerin barınma, beslenme, eğitim ve sağlık gibi temel haklarını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Asgari ücret belirleme sürecini 'tiyatro' olarak nitelendiren Karasu, işçilerin gerçek anlamda temsil edilmediğini savundu. Türk-İş'in sürece katılmamasını 'emeğin onurunu savunan tarihsel bir duruş' olarak değerlendirdi. Karasu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini belirterek, 'Ülkenin geliri belirli sermaye çevrelerinde toplanırken, emeğin payı her geçen gün azalıyor. Bu tablonun sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır' ifadelerini kullandı.

CHP olarak emeği merkeze alan bir düzeni savunduklarını vurgulayan Karasu, 'Asgari ücret, yalnızca hayatta kalmayı değil, insan onuruna yakışır bir yaşamı güvence altına almalıdır. 2026 geçim yılı olamayacağına göre, 2026 seçim yılı olacaktır' dedi.