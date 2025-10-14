CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir'de görülen 'kooperatif davası'nda açıklanan ara karara sert tepki gösterdi. Mahkeme, tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ev hapsiyle tahliye ederken, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkemenin tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ev hapsiyle tahliye ederken, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutukluluğunun devamına karar verdiğini belirten Zeybek, 'Hukukun siyasetin gölgesinde kalması toplumun güvenini zedeledi; bu, vicdanın kabul edemeyeceği bir tablo' dedi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ara kararında, tutuklu sanıklardan Şenol Aslanoğlu ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Ancak Tunç Soyer ve bazı bürokratların tutukluluğu sürdürülerek, adalet duygusunu yaralayan bir durum oluştu. Zeybek, yaptığı açıklamada, 'Karar, hukukun ve vicdanın kabul edemeyeceği bir tablo yarattı. Siyasetin gölgesinde kalan adalet, toplumun güvenini zedeliyor' ifadesini kullandı.

CHP'nin Tunç Soyer ve tutuklu arkadaşlarının yanında duracağını vurgulayan Zeybek, 'Gelecek, doğru ve adil olanın kazanacağı bir gelecek olacak. Mücadelemiz sürecek.' dedi.