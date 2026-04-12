CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Aile Kahvaltısı' programında, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

BALIKESİR (İGFA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın da katıldığı buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programın dayanışmayı büyüttüğünü vurgulayan Başkan Mesut Ergin, etkinliğin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca minik üye Fatoş'un doğum günü de kutlandı. Başkan Ergin, 'Güzel bir buluşma oldu. Minik üyemiz Fatoş'un doğum gününü de hep birlikte kutladık. Nice sağlıklı ve mutlu yaşları olsun. İlçe Başkanımıza, yönetimine ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum' dedi.