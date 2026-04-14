CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Şanlıurfa'daki okul saldırısının ardından yaptığı açıklamada okul güvenliği için uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin görevlendirilmesini önerdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Şanlıurfa'da bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralananlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. CHP'li Bakan, yaşanan olayın eğitim kurumlarındaki güvenlik açıklarını yeniden gündeme getirdiğini belirterek, sokaklarda artan suç unsurlarına dikkat çekti.

Uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele edilirken eğitim yuvalarının güvenliğinin daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan, okulların korunmasında yeni bir model önererek, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan personelin bu alanda değerlendirilebileceğini söyledi.

'UZMAN ERBAŞLAR OKULLARDA GÖREV ALABİLİR'

Bakan, Irak, Suriye, Gabar ve Cudi gibi bölgelerde görev yapmış uzman çavuş, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin, belirli şartları sağlamaları halinde okullarda güvenlik görevlisi olarak istihdam edilebileceğini dile getirdi. Düzenlemenin hem tecrübeli personele yeni bir istihdam alanı oluşturacağını hem de okul güvenliğini artıracağını savunan Bakan, devletin öncelikli görevinin çocukların can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan, çağrısının yalnızca bir öneri değil, aynı zamanda bir toplumsal ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Gelin bu sese kulak verelim, geleceğimizi koruyalım' ifadelerini kullandı.