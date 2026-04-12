SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, Kırklareli'nde yapılması planlanan nükleer santral projesine sert tepki gösterdi. Projenin hem ekolojik hem de ekonomik açıdan büyük riskler barındırdığını belirten Durmaz, bölgenin 'mutlak korunması gereken alan' olduğunu vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, Kırklareli'nin İğneada bölgesinde yapılması planlanan nükleer santral projesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Durmaz, söz konusu projenin Trakya'nın ekolojik dengesi ve toplumsal geleceği açısından ciddi tehditler içerdiğini ifade etti.

Proje alanının, daha önce planlanan bir rüzgar enerji santralinin 'nükleer santral sahasıyla çakıştığı' gerekçesiyle reddedilmesi sonrası ortaya çıktığını belirten Durmaz, İğneada Longoz Ormanları'nın güneyinde yer alan Poliçe Plajı ile Kumçakıl Sahili hattının nükleer tesis için işaretlendiğini öne sürdü.

Durmaz, Istranca Dağları ve İğneada'nın uluslararası öneme sahip biyoçeşitlilik alanları olduğuna dikkat çekerek, bölgenin Avrupa ile Anadolu arasında ekolojik bir geçiş koridoru işlevi gördüğünü vurguladı. Longoz ormanları, deniz çayırları ve kıyı ekosistemlerinin zarar görmesi halinde yalnızca doğanın değil, bölge ekonomisinin de büyük darbe alacağını ifade etti.

Açıklamada, söz konusu alanın aynı zamanda İstanbul'un su ve hava kalitesi açısından kritik bir yaşam destek sistemi olduğuna işaret edilerek, içme suyu havzalarının nükleer risk altına girmesinin milyonlarca insanı etkileyebileceği belirtildi. Durmaz, nükleer santral projesinin mevcut çevre düzeni planlarına ve yargı kararlarına da aykırı olduğunu savunarak, bölgenin orman, tarım ve mutlak su koruma alanı statüsünde bulunduğunu hatırlattı. Danıştay'ın daha önce Trakya'nın ekolojik kapasitesinin dolduğuna yönelik kararlarına atıf yaptı.

Ekonomik açıdan da projeyi eleştiren Durmaz, nükleer enerjinin iddia edildiği gibi ucuz olmadığını, aksine uzun vadeli alım garantileri nedeniyle kamuya büyük yük getirdiğini belirtti. Akkuyu ve Sinop projelerindeki maliyetlere dikkat çeken Durmaz, bu modelin Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdiğini öne sürdü.

Nükleer santrallerin güvenlik risklerine de değinen Durmaz, geçmişte yaşanan kazalara işaret ederek bu teknolojinin ciddi çevresel ve insani tehditler barındırdığını ifade etti. Radyoaktif atık sorununun halen çözülemediğini belirten Durmaz, bu durumun gelecek nesiller açısından büyük risk oluşturduğunu kaydetti. Açıklamasının sonunda çağrıda bulunan Durmaz, İğneada Nükleer Santral Projesi'nin durdurulması gerektiğini belirterek, Trakya'nın ekolojik bütünlüğünün korunması için ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.