İzmit Belediyesi Çınar Akademi'nin mahallelerde sürdürdüğü etüt programlarıyla 7. ve 8. sınıf öğrencileri LGS'ye güçlü bir şekilde hazırlanıyor

KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çınar Akademi, 'Mahalle Etütleri' projesiyle öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olmaya devam ediyor. İZMEK kurs merkezlerinde gerçekleştirilen etütlerle, 7. ve 8. sınıf öğrencileri LGS sürecine daha donanımlı hazırlanıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje, İzmit genelinde yoğun ilgi görüyor.

Program çerçevesinde özellikle sınav grubu olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerine haftada bir gün Türkçe ve Matematik derslerinden etütler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde, öğrencilerin konu eksikleri giderilirken aynı zamanda soru çözüm teknikleri üzerine çalışmalar yapılıyor.

DENEME SINAVLARIYLA GELİŞİM TAKİBİ

Proje kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavları, öğrencilerin akademik gelişimlerini ölçme açısından önemli bir rol oynuyor. Sınav pratiği kazanan öğrenciler, stres yönetimi konusunda da deneyim elde ederek gerçek sınav atmosferine hazırlanıyor.

Etütlerin mahallelerde bulunan kurs merkezlerinde verilmesi, öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Ulaşım kolaylığı ve güvenli ortamda eğitim imkanı sunan proje sayesinde öğrenciler, temel derslerde başarılarını artırma fırsatı yakalıyor. Çınar Akademi yetkilileri, öğrencilerin sınav başarısını artırmak ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla mahalle etütleri ile deneme sınavlarının planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini belirtti.