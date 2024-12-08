Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın katılımıyla geniş katılımlı bir İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantıda sosyal adalet ve insanca yaşam hakkının CHP’nin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Saltuk Deniz, şu ifadeleri kullandı: “Parti olarak sosyal yardımlara, çocuklara, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı kesimlere ayırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle bu ülkenin en köklü değişimlerine imza atmıştır. Türkiye’yi hak ettiği geleceğe taşıyacak olan da bizleriz. Sosyal adalet ve insanca yaşama hakkı için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.RİZE (İGFA) - Toplantıya, Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, belediye ve il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer yoğun ilgi gösterdi.

“PARTİMİZİN PROGRAMINI YENİLİYORUZ”

Toplantıyla ilgili konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, partinin programını yenileme sürecine dair önemli mesajlar verdi:

“Türkiye’de siyasetin akvaryuma sıkıştığı, dar bir perspektife hapsedildiği bir dönemdeyiz. Biz, bu dar perspektifi aşarak siyaseti okyanuslara açmayı hedefliyoruz. Güçlü bir iktidar, güçlü ve güncel bir programla mümkündür. Danışma Kurulu toplantımızda dile getirilen her düşünce, partimizin ve Türkiye’nin geleceğinin inşasında önemli bir yapı taşı olacaktır. Halkımız için kalıcı ve etkili projeler üretmeye devam edeceğiz.”

“SOSYAL ADALET İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

“TÜRKİYE’Yİ HAK ETTİĞİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

CHP’nin projelerine ve politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Saltuk Deniz, partinin halk odaklı bir anlayışla çalıştığını belirtti:

“Halkımızın sorunlarını çözmek, onların taleplerine cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve dezavantajlı kesimlerin geleceği için kalıcı projeler üretiyoruz. Bizim mücadelemiz, sosyal adaleti sağlamak ve halkımıza insanca bir yaşam sunmak için. Türkiye’yi hak ettiği geleceğe taşıyacak olan bizleriz.”

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN TOPLANTI

Danışma Kurulu Toplantısı’nda, partililer fikir ve önerilerini paylaştı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve diğer katılımcılar, partililerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, toplantıya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür ederek, halkın taleplerini ve önerilerini partinin politika yapım sürecine dahil etmeye devam edeceklerini vurguladı.