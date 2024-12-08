A Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan ve il yöneticilerinden DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu ve yönetimini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında dağ bölgesinde yaşanan gelişmeleri Anahtar Parti Bursa il yöneticileriyle değerlendirdi.

Dağ yöresinde yaşayan yaklaşık 75 bin hemşehrilerinin olduğu, Bursa merkezde de 400 bin civarındaki vatandaşlarının hayata tutunma çabası içerisinde olduğunu belirten DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu; “Biz Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşları’nda en çok şehit veren yöre insanlarıyız. Bayraktaki ala ve toprağa kanı biz verdik. Buna rağmen bizler kaderimize razı bir şekilde Türkiye’nin 4’cü vilayetinde ekonomik anlamda da 2’ci kentinde yaşamamıza rağmen, ilçelerimize gerekli devlet-belediye hizmeti alamamamıza rağmen itiraz bile etmedik. Sadece bizleri derdiniz nicedir diye sormaya gelenlere sıkıntılarımızı anlatıyoruz. Yaşadığımız coğrafyada Türkiye’nin 922 ilçesi arasında 800’lerin aşağısındayız. Bu Bursa’ya Bursalılara yakışır mı!” diye sordu.

A Parti İl Başkanı Fikret Aslan ise dağ yöresinin insanından duyduğu sıcaklığa minnettar olduğunu belirterek; Bursa’nın gelişmişliğine katkı koymak istiyorsak buna dağ yöresinden başlanması gerektiğini söyledi. "Yolları yapmalı, işsizlik sorununu çözmeli, tarım ve hayvancılığı kalkındıracak faaliyetlere imza atmalı, kontrolsüz maden ocaklarının faaliyetine son verilmeli" diyen Aslan ,"Nitelikli dağ turizmini bölgeye kazandırılmalı, tüzel kişilik alanlarının ortak kullanıma devlet güvencesiyle açılmalı, yöreye istihdam alanları yaratılarak tersine göç başlatılmalı, kapanan devlet dairelerin tekrar açılması için girişimlere derhal başlatılmalıdır. A Parti olarak geldik birinci ağızdan taleplerini dinledik. Dağ yöresinin kaybedecek bırakın ayları bir saati dahi yoktur. Biz üzerimize düşen görevi ve sorumluluğu alarak dağ yöresinin sıkıntılarının bertaraf edilmesi için elimizden gelen tüm özveriyi göstereceğiz" diye konuştu.