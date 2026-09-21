İzmir siyasetinin çok önemli bir ismi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ani kalp durması sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti.

BURSA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında hayatını kaybetti.

1984-1989 ve 1994-1999 yıllarında ANAP ve DYP çatısı altında İzmir'i yöneten, İzmir siyasetinin önemli isimlerinden Burhan Özfatura'nın vefatı sonrasında çok sayıda siyasiden başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehirin eski başkanlarından Burhan Özfatura'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, 'Kentimizin gelişimine önemli katkılar sunmuş değerli büyüğümüz Burhan Özfatura'yı güzel İzmir'imize hizmetleriyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm İzmir'e başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun' paylaşımında bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, Burhan Özfatura'nın 'namus timsali' olduğunu belirttiği paylaşımında, 'Maliye bürokrasisinden yerel siyasete şerefi için devlet ve milletine hizmetle geçmiş bir ömür: İki dönem Demokrat zihniyetin temsilcisi olarak Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nden İzmir'imize Belediye Başkanı olarak eşsiz hizmetler yaptı. Özellikle son yıllarda devlete, millete ve memleketin geleceğine dair duyduğu ızdırapları, endişeleri ve düşüncelerini hiçbir zaman söylemekten, yazmaktan çekinmedi. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun! Başta Özfatura Ailesi olmak üzere İzmirimizin, dostlarının, yakınlarının başı sağolsun!' ifadelerini kullandı.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

8 Haziran 1943 Bursa Mustafakemalpaşa'da doğan Türk siyasetçi ve köşe yazarı Burhan Özfatura, ilköğrenimini Mustafakemalpaşa'da orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mekteb-i Mülkiye) 1964 yılında bitirdi. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı, İzmir Defterdarlığı, öğretim görevliliği, Başbakanlık Müşavirliği, Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. 1966 yılında İzmir Grubu'na tayin edildi. 1968-1970 yıllarında Mardin, Cizre, Nusaybin'de Seyyar Jandarma olarak askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü İzmir Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı görevine getirildi. 1973-1974 yıllarında Belçika'da KDV konusunda ihtisas yaptı ve İzmir Defterdarlığı'na tayin edildi. 2 yıl bu görevde kaldı.

Siyasi baskılar sebebiyle defterdarlıktan ayrıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne geçti. Ücret Sistemleri konusunda master, İşgücü Planlaması konusunda doktora yaptı.

9 yıl öğretim görevlisi olarak da çalıştı. Turgut Özal'ın öncülüğünde uygulamaya başlanan 24 Ocak Kararları'nda vergi uzmanı olarak görev aldı. 1989 yılından itibaren bir yıl süreyle Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı ve emekli oldu. Yeminli Mali Müşavir olarak danışmanlık da yaptı.

ANAP'ın kuruluşundan sonra 1984'te yapılan ilk yerel seçimde ANAP adayı olarak İzmir Büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. 1989 yılında Yüksel Çakmur karşısında seçimleri kaybetti.

1994 yılında bu sefer DYP adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında yapılan yerel seçimler ile başkanlığı ve bitmek üzere olan birçok projeyi halefi Ahmet Piriştina'ya devretmiştir. Selefi olan eski başkanları, özellikle Yüksel Çakmur dönemini eleştirme üslubu nedeniyle eleştirilmiştir.

Metro projesinin bitirilmesini DYP'nin 1995 seçimlerinde koz olarak kullanması ise olumsuz etki yapmıştır.

2007 yılında DYP ile ANAP'ın Demokrat Parti çatısında birleştirilme çabalarında, her iki partiden İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yapmış olmasının ve her iki partide de etkin görev almış olmasının etkisiyle, etkin rol aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını 1999 seçimiyle devrettikten sonra, yıllar önceki mesleği yeminli mali müşavirliğe döndü. Belediye başkanlığı öncesinde de İzmir'in başarılı defterdarları arasındaydı.

Evli ve üç çocuk babası olan Özfatura; Yeni Asır, Dünya, Ege Haber ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.