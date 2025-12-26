CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde Edirne'de düzenlenen mitingin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolundaki kararlılığını net biçimde ortaya koyduğunu belirterek Edirnelilere teşekkür etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 20 Aralık Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yazgan, Edirne mitinginin yalnızca bir buluşma değil, CHP'nin iktidar yürüyüşündeki kararlılığının ve halk desteğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Genel Başkan Özgür Özel'in meydandan verdiği mesajların, adalet, demokrasi ve eşitlik talebini Edirne'den tüm Türkiye'ye güçlü biçimde taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin yoksulluk, adaletsizlik ve hukuksuzluğa mahkûm olmadığını belirten Yazgan, CHP'nin artık sadece eleştiren değil, çözüm üreten ve iktidara hazır bir parti olduğunu söyledi. Saraçlar Meydanı'nda ortaya konan tablonun, bu yürüyüşün geri dönülmez bir aşamaya ulaştığını gösterdiğini kaydetti. Edirne'nin tarih boyunca Cumhuriyet ve demokrasi değerlerine sahip çıktığını hatırlatan Yazgan, mitinge yoğun katılım sağlayan yurttaşların değişim iradesini açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

CHP'li Yazgan, mitingin düzenlenmesinde emeği geçen parti yöneticilerine, yerel yöneticilere, örgüt üyelerine, kadın ve gençlik kollarına teşekkür ederek, 'Bu başarının mimarı, gece gündüz çalışan örgütümüz ve meydanı dolduran Edirnelilerdir' dedi. Açıklamasında, Edirne'den yükselen iradenin CHP'nin iktidara emin adımlarla yürüdüğünün en net göstergesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Yazgan, 'Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi ve refahı yeniden getirecek olan irade halkın iradesidir' dedi.