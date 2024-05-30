Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Kadınları; değişimi tamamlamak için yola çıktı.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA)- Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Kadınları; değişimi tamamlamak için yola çıktı.

Önümüzdeki Hafta yapılacak CHP Marmaris Kadın Kolları Kongresi öncesi ilk başkan adayı; zor geçen 31 Mart Yerel Seçimlerinde ekibiyle birlikte sürekli sahada olan ve Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün seçimi kazanmasında büyük emeği olan Sevgi Özer Çevik oldu.

Beraberinde CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve mevcut İlçe Kadın Kolu Başkanı Canan Kızıltuğ ile birlikte; CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanlığında adaylığını açıklayan Sevgi Özer Çevik, neredeyse hemen hepsi yeni isimlerden oluşan aday Yönetim Kurulu üyelerini de basına ve kamuoyuna tanıttı.

Son 17 yıldır CHP Marmaris’te aktif olarak çalışan, sosyal sorumluluk çerçevesinde içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşları kanalıyla eğitime ve ihtiyaç sahiplerine verdiği desteklerle, Marmaris halkının gönlünde taht kuran, CHP Marmaris Kadın Kolları Başkan Adayı Sevgi Özer Çevik’in yönetim kurulu listesinde; “Neslihan Akbulut, Bilnur Aylı, Gülsüm Öztekin Avcı, Nermin Helvacıgül Ergün, Nilgün Esentepe, Cevahir İnce, Yeter Okan, Nurcan Sarıçiçek, Neslihan Tunalı, Fadime Peker, Handan Balabanoğlu, Birgül Doğan, Hayriye Dok, Nilgün Dündar, Nurhayat Ercan, Gülbahar Ertekin, Özlem Şahinoğlu, Nuray Tokmak, Semra Ogan Yaşar ve Özlem Yaltırık.“ yer alıyor.

AYRIŞTIRMAK DEĞİL BİRLEŞİP HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAK Başkan Adayı Sevgi Özer Çevik; CHP Marmaris’in 31 Mart Seçimleri öncesi sanki son 20 yılına tepki verircesine, neden aday olduğunu açıkladığı konuşmasında; “Belediyemizin her biriminde görev yaparak en son Zabıta Amirliğinde telsiz telefon başında memur olarak görevimi tamamlayarak 2006 yılında emekli oldum. 2007 yılından beri aktif siyasette yer aldım. Ve halen partimde aktif olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Kadınların toplumsal ve siyasi yaşamda, daha aktif rol olması gerektiğine inanan biri olarak “Ayrıştırmak değil birleştirmek” bilinciyle bu göreve adaylığımı koymaya karar verdim. Amacımız, kadınlarımızın sesini daha gür bir şekilde duyurmak, eşitlik adalet için hep birlikte çalışmak olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde kadınların gücünü ve azmini arkamıza alarak, partimizin değerlerine sahip çıkarak, daha güçlü ve etkili bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum. Kadınlarımızın aktif katılımı ve kararlılığı partimizin başarısının anahtarıdır.” dedi.