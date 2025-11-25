MHP Lideri Devlet Bahçeli ve AKP Lideri Tayyip Erdoğan seçim öncesi terörist başı Abdullah Öcalanla ilgili neler söylemişlerdi, bu gün geldikleri noktaya bakın...

Kürt kardeşlerimizin geniş kitleleriyle bir araya gelerek sorunlar çözülebilir.

Mesele vatan millet değilmiş, koltukmuş.

Tekke düştü kel göründü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Terör örgütü Başı Çocuk Katili Abdullah Özalan’ın ayağına gitmesi tarihe yazıldı.

Terör örgütünü kurarak Türkiye Cumhuriyetini bölüp parçalamak için yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren APO’nun ayağına gitmek, bir nevi yaptığı bölücülük çalışmalarını kabullendiğimiz bir duruma getirmedi mi?… Sanki karşı tarafta bir devlet var, bu devletin kurucusuyla masaya oturuyoruz!

İdam cezası verilmiş bir teröristin ayağına giden vekillerimize yazıklar olsun diyorum. Tamam bir görüşme yapılması gerekiyorsa, terörist başını devletin ilgili kurumları alsın getirsin Adalet sarayına orada görüşülsün. Fikirleri alınsın. Ne gerekiyorsa yapılsın.

Ama bunu serbest bırakma gibi bir söz de verilmesin…

Çünkü, İdam uygulanmadığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir terörist…

Tabi şimdi, bu ülkenin birlik ve beraberliğini korumak için. Nerede Türk Varsa Türk Milletinin esaretten kurtulması için Mücadele veren Ülkücü Hareket’in siyasi partisi Milliyetçi Hareket Partisi’nin başında bulunan Devlet Bahçeli de artık bu terörist başına; ‘Kurucu Lider’ ifadesini kullandıysa diğerlerine diyecek bir şey bulamıyorum…

Çok önemli bir nokta değil mi…

Terörist başıyla ilgili diyalog söylemleri de ilk olarak Devlet Bahçeli’den geliyor…

Devletin başında bulunan Recep Tayyip Erdoğan sanki seyirci gibi duruyor…

Hiçbir noktada kendini öne atmadı…

Ziyaret konusunda da ‘Komisyon ne karar verirse’ dedi ve geri çekildi.

Sonuç olumlu olursa, her şeyi kendisinin planladığı ve yaptığını meydanlara taşır, sonuç sıkıntılı bir durumda kapanırsa, topu atar MHP Başkanı Bahçeli ve TBMM’ komisyonuna…

Yaklaşık 50 bin askerimiz insanımız teröristler tarafından katledilmiş geçen zaman içerisinde.

Bu silah bırakmanın garantisi ne olacak.

OZAN ARİF BUGÜNLERİ GÖRMÜŞ

Bakın Türkiye’nin önemli ozanlarından, Ülkücü Ozan Arif yıllar önce Devlet Bahçeli’yi uyarmak için neler söylemişti. O zamanlar Açılım Süreci vardı.

Ozan Arif açılım sürecinde bugünleri görmüş gündeme getirmişti.

Ozan Arif, “Terörist başı Abdullah Öcalan İmralı‘dan çıkarsa şaşmayın.

Bunu meclise sokarlarsa da şaşırmayın.

Yakasına madalya takarlarsa da şaşmayın.

Şehitlerin öcünü almaktan vazgeçti bunlar, ihanetin adını açılım koydular” demişti.

ASİLLERE SORMADAN BEBEK KATİLİNİN AYAĞINA GİTTİLER

İşte bugün gelinen nokta…

Terör örgütü başı bebek katilinin ayağına gidiyor vekillerimiz.

Bu vekillerin işi mi. Asillere bir soralım bakalım ne diyorlar…

Referandum yapalım, halk “Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yanına gidin mi diyor, yoksa “Getirin Adalet Sarayı’nda görüşün mü” diyor…

İki yıl önce AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim mitinglerinde öyle konuşmalar yapıyor ki, Abdullah Öcalan’la ilgili o gün söyledikleriyle bu günkü duruşu tam ters bir noktada… İşte Erdoğan’ın 2023 seçim öncesi yaptığı konuşmadan birkaç cümle…

ERDOĞAN SEÇİM ÖNCESİ NE DEMİŞTİ

“Değerli kardeşlerim bunların dini imanı yok. Neymiş Seloyu bırakacaklarmış, neymiş terörist başını bırakacaklarmış. Talimatı veren neresi Kandil. Kandile dönüp, PKK’sından, Selosuna, Apo’suna hapisteki tüm PKK’lıları çıkartacağız’ diyorlar. Biz böyle bir görevde olduğumuz sürece, ne Selo çıkabilir, ne o evlat, yavru katili çıkabilir, çıkamaz. Ne diyor, terörist başını çıkaracaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Katillere yataklık edenler bellidir. Onun için Cumhur ittifakının iş başında kalması şart. HDP’ye verilecek her taviz, Kandil’e PKK’ya verilmiş demektir.”

Devlet Bahçeli ise Seçim: " Hiçbir namuslu ülküdaşım ve dava arkadaşım HDP ve PKK ile yan yana gelemez." diyor.

Peki bugün nerede kaldı bu namus şeref…

Ne yapılırsa yapılsın, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan tüm vatandaşlar Türk Bayrağı altında yaşamayı kabullenecek, geçmişten bugüne olduğu gibi kardeşçe yaşanacak. Y

Türk, Kürt, Laz, Çerkeş bu topraklarda var olan tüm insanlar eşit bir şekilde yaşıyor ve yaşayacak.

Bugün gelinen noktada geçmişte olduğu gibi Eyalet Sistemi gibi bir çalışma gündeme getirilmemeli. Eyalet sistemi Türkiye’yi bölüp parçalamak için bir ön unsur olabilir.

TERÖRİSTBAŞI İLE GÖRÜŞME HALKA AÇIKLANMALI

Bu komisyon, terörist başı Apo ile ne görüştüyse, bunu halka net bir şekilde açıklamalı.

Af çıkartılırsa bile APO serbest bırakılmamalı. Terör örgütü kurulmamış olsaydı, bu kadar canımız yok olmazdı. Hem dağlara çıkartılan Kürt aile çocukları ölmez, terörist damgası yemez, vatan evladı olarak yaşamaya devam ederdi, hem yaklaşık 50 bin askerimiz şehit olup onların ailesi ve Türk milleti bu sıkıntılı günleri yaşamazdı. Türkiye bugünden çok daha ilerde bir ülke durumuna gelirdi.

PKK lav edilirken, PKK’dan doğmuş diğer terör örgütleri de silah bırakacak mı. Bıraktıkları silah ne kadar. Bunun garantisi nedir. Bugün hapisteki APO ile görüşme yerine Kandil’deki örgüt liderleri ile neden irtibat kurulmuyor.

Bunlar yarın biz APO’yu tanımıyoruz derse ne olacak.

Bir siyasi parti düşünün…

Fikir ayrılıkları nedeniyle kaç tane doğum yapıyor.

İşte bugün Türkiye’de bunun önde gelen örneklerinden Milliyetçi Hareket Partisi…

Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş Partinin başındayken;

Büyük Birlik Partisi : Muhsin Yazıcıoğlu-1993 ‘de kuruldu.

Ardında 1997’de MHP Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli’den sonra Ülkücü hakaret drama duman oldu. 7 Parti daha kuruldu. İşte kurulan o partiler;

Aydınlık Türkiye Partisi: Tuğrul Türkeş-2010

Osmanlı Partisi: İbrahim Ünye -2016

İyi Parti: Meral Akşener-2017

Kutlu Parti : Yusuf Hallaçoğlu -2018

Zafer Partisi: Ümit Özdağ -2021

Milli Yol Partisi: Remzi Çayır -2021

Anahtar Parti: Yavuz Ağıralioğlu – 2023

Ülkücü hareket bu şekilde dağılmasa, dağıtılmasa bugün iktidar alternatifi olurdu. Partinin bu kadar dağılmasında işin başındakilerin de kendisini sorgulaması ve gerekirse görevi bırakması gerekir.

Bugün yürümekte zorlanan liderler, parti başkanlıklarını bırakmıyor. Bırakın genç nesiller gelsin, siyaseti yönlendirsin…

Gelmek isteyen gençlerinde başına neler geliyor…

Yazımı bitirirken söyleyeceğim bir dörtlük var…

Türklük bayrağı altında birleşelim

Kardeşlik duygusuyla yürek yürek kaynaşalım…

Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar,

Atalarımız bu vatan uğruna omuz omuza savaştılar.

Bizde onların mirasına sahip için hep birlikte varolalım…