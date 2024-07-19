TFF de Büyükekşi dönemi bitti... Futbolun dışında bütün fabrikatörler zenginler kongre üyesi...

TFF de Büyükekşi dönemi bitti...
Haciosmanoğlu dönemi başladı..
Kötü  olan nedir?
Futbolun dışında  bütün fabrikatörler zenginler kongre üyesi. ..
Böyle saçmalık.olamaz..
Değişen ne oldu kocaman hiç. .
Sadece isim değişti.
Güneydoğulu gitti Karadenizli geldi.
TFF en kötü  dönemini Mehmet Büyükekşi  döneminde yaşadı.
TFF olmaktan.çıktı, siyasilerin rantcilarin sonradan görmelerin yeri oldu.
Futbol siyasilerle yönetildi.
İnsanları  dürüst futbolcuları bu  kojuda emek verenleri dürüst İnsanlar küstürüldü
Mehmet Büyükekşi TFF tarihine çokbir isimle geçen baskan.olarak yazilacak..
Sonradan görme siyasetçi  yukarıdan emir alan, kibirli, aşağılayan tavirlari ve kompleksleri ile hem kendini hem TFF'yi bitirdi.
Şimdi gelen. başkan Hacı osmanoglu bu hataları yapmaz..
Ama değişen bir şey yok gibi..
Kötü olan bu işin uzmanları yok,.
Futbol hocaları ,hakemleri, futbcular vs  haricinde maşallah bütün  kodamanlar TFF de..
İşi  bilmeyenler siyasi ve kodaman zenginler başkan..
Müteahhit iş adamı holding sahipleri kongre üyesi oldu..
Ne anladım..
Değişen.bir sey yok..
Bu kadar sıkıntılar rezillikler Sınıflandırmaya  futbolda  gidilmesi olmaması gereken bir durum.
Resmen anormal..
Babalarının çiftliği  gibi kullandılar.
Futbol futbol olmaktan,takım takım  olmaktan çıktı .
Bu ülkenin gerçekten genleri bozuldu..