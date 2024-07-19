TFF de Büyükekşi dönemi bitti... Futbolun dışında bütün fabrikatörler zenginler kongre üyesi...

TFF de Büyükekşi dönemi bitti...

Haciosmanoğlu dönemi başladı..

Kötü olan nedir?

Futbolun dışında bütün fabrikatörler zenginler kongre üyesi. ..

Böyle saçmalık.olamaz..

Değişen ne oldu kocaman hiç. .

Sadece isim değişti.

Güneydoğulu gitti Karadenizli geldi.

TFF en kötü dönemini Mehmet Büyükekşi döneminde yaşadı.

TFF olmaktan.çıktı, siyasilerin rantcilarin sonradan görmelerin yeri oldu.

Futbol siyasilerle yönetildi.

İnsanları dürüst futbolcuları bu kojuda emek verenleri dürüst İnsanlar küstürüldü

Mehmet Büyükekşi TFF tarihine çokbir isimle geçen baskan.olarak yazilacak..

Sonradan görme siyasetçi yukarıdan emir alan, kibirli, aşağılayan tavirlari ve kompleksleri ile hem kendini hem TFF'yi bitirdi.

Şimdi gelen. başkan Hacı osmanoglu bu hataları yapmaz..

Ama değişen bir şey yok gibi..

Kötü olan bu işin uzmanları yok,.

Futbol hocaları ,hakemleri, futbcular vs haricinde maşallah bütün kodamanlar TFF de..

İşi bilmeyenler siyasi ve kodaman zenginler başkan..

Müteahhit iş adamı holding sahipleri kongre üyesi oldu..

Ne anladım..

Değişen.bir sey yok..

Bu kadar sıkıntılar rezillikler Sınıflandırmaya futbolda gidilmesi olmaması gereken bir durum.

Resmen anormal..

Babalarının çiftliği gibi kullandılar.

Futbol futbol olmaktan,takım takım olmaktan çıktı .

Bu ülkenin gerçekten genleri bozuldu..