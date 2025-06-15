İstanbul’un güzellik sektörüne yön veren öncü kuruluşu İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası, sektördeki yıldızları taçlandıracağı muhteşem bir törene hazırlanıyor! Meslek Başarı Ödülleri Töreni, güzelliğe adanmış bir gece olarak hafızalara kazınacak.

Ezgi Gözeger Özmemiş’in Sunumuyla Işıklar Altında Bir Gece Sizi Bekliyor! Tarih: 18 Haziran 2025 Saat: 19:00 – 22:00 Yer: İstanbul Bahçelievler, Kongre Merkezi.

Oda başkanı Ali Yatkın, meslekte birçok önemli işlere imza atan isim oldu.

Neden Bu Tören Çok Özel?

Bu yıl, 50 başarılı kuaför, alanlarında gösterdikleri üstün performansları ile ödüllerin sahibi oluyor.

Ödüller, Türkiye’nin sevilen ünlü sanatçıları tarafından takdim edilecek ve geceye ayrı bir ışıltı katacak. Bu nefes kesen gecede 50 ünlü kuaför meslek başarı ödüllerini yine kendileriyle çalışan ünlüler tarafından alacaklar.

Kimler Orada Olacak? Sadece sektör profesyonelleri değil, aynı zamanda Türkiye’nin en sevilen ünlüleri, sunucuları, sinema ve dizi oyuncuları ile iş dünyasının önde gelen isimleri de bu özel gecede bizlerle olacak.

Başkan Ali Yatkın, geçmişte birçok ünlünün kuaförlüğünü yaptı

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