CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te, Fıstık Mitingi düzenledi..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te, Fıstık Mitingi düzenledi..

Yaa çiftçi bitmiş halk mağdur..

Özgür Özel Gaziantep halkını hayal kırıklığına uğrattı ..

Iki yıldır fistik üreticisi çiftçilerle sürekli bir araya gelen, Gaziantep CHP milletvekilli Hasan Öztürkmen Gaziantep ilçeleri, köyleri, çiftçinin, halkın ve bölgenin sorunlari ile uğraşan bir halk adamı.

Gaziantep milletvekilli ama Türkiye'nin bütün yolsuzluklarını ,sıkıntılarını sorunlarını çözümlerini gün yüzüne çıkaran örnek çalışkan bir CHP milletvekilli.

Gaziantep CHP milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç fıstık üreticisinin yanında olarak destek verirken halkla çiftçiyle bir arada olmak muhalefet olarak Genel Başkanları Özgür Ozel'i Fıstık Mitingi yapmak üzere, Gaziantep'e gelmeleri için ikna ettiler.

Gelin görün ki Özgür Özel bu yaa dersine yine iyi çalışmadan. Gaziantep'e gelerek miting yaptı. .

Gaziantep halkını hayal kırıklığına uğrattı. ..

Sen bir Genel başkansın fıstık hakkında bilgi al?

Üretimi nasıl? Ekonomi açısından çiftçiye, ülkedeki ve dünyadaki önemini araştır .

Yok boş adamı fıstık nedir onu dahi bilmeden pat pat konuştu. .

Bütün konuşmaları karman çorban yaparak konuştu.

Fıstık ureticisi çiftçihalk Özgür Özel tam bir fiyasko dedi.

Haklılar da.Böyle muhalefet lideri olamaz.

Tarihte hiç görülmemiş bir olay.

Altın değerindeki fıstığı ilk defa değerinden düşürüldü.

Belediyeler tarihte ne zaman,üreticiden fıstık almış?

Ama bu yıl fıstık üreticisi onuda gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiftçi üreticisinden ucuz fiyata fıstık alıyor. .

Belediyelerin, Belediye başkanlarının fıstık aldığını tarihte de görmüş değil. .

Antep'li çiftçi onuda gördü. .

Fatma Şahin maşallah bu konuya da el attı..

Fatma hanımda her konuda uzman., söz sahibi oldu.,

Fatma Şahin, çiftçi, fıstık üreticisinden ucuza alıp tüccara verecek, tüccar fahiş fiyata satacak.

Olan Fıstık üreticisine olacak.

Tarım Bakani nerede?

Maddi manevi mağdur duruma düşürüldü

fıstık üreticisi .

ilk defa altın değerindeki Fıstık fiyatı yerlerde..

Üretici isyanlarda.

Yıllarca Güneydoğu Birlik vardı.

Çiftçinin yanındaydı.

Yok edildi..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep milletvekilli Hasan Öztürkmen, Sen bebe iken Güneydoğu Birlik Başkanlığı yaptı.

Gerçekte CHP'li Hasan Öztürkmen 'dir.

Gençliğinden bu güne kadar mücadele eden idealist vatansever halk adamıdır. Bunları bilmediğin için Hasan Öztürkmen'e kompleksinden bir şey sormadığın belli.

Mitingde ne konuştun onu sen de anlamadın halkta anlamadı..

Gazeteciliğe ilk başladığım günden. bugüne kadar herseye dikkat eder gözlem yaparım.

Gaziantep'te Fıstık mitinginde hepsi damat gibi takım elbise giymişti. Güzel olmuştu.

Olmasi gereken.buydu belki..

Ama bir şey dikkatimi çekti.

Yıllarını vermiş gerçek CHP 'li Gaziantep milletvekilli Hasan Öztürkmen, kot pantolon gömlek giymisti..

Bu Özgür Özel'e protestoydu bence..

CHP Genel Başkanlığına yakışmayan sürekli yanlışlar yapan Özgür Özel, yanlış konuşmaları hiç şık değildi.

Gaziantep'e Fistik Mitingine geliyorsun..

Bir Genel Başkansın,iletişimin bu kadar mı zayıf..

Öncelikle Gaziantep milletvekillerini tanıt, çalışmalarindan.dolayi ve halkın yanlarinda olduklari için bir teşekkür et.

Onore et.

Bu işi bmiyorsaniz. Özgür Bey iletişim ve protokol dersi alın en kısa zamanda..

Siz yeni bir siyasetçi değilsiniz?

İletişimde neden. Bu kadar hatalar yapıyorsunuz?

Sizin ne kadar beceriksiz olduğunuzu gösteriyor. .

Ak parti CHP rant ve çıkarları için

görünmeyen tarafta iş birliği sürüyor. .

Siyaset bu..

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz "umut vaad ediyor.." diyorsunuz.

Gaziantep CHP milletvekillerine neden.bu kadar çalışıp halkla içiçe olan milletvekillerinizi onore etmiyorsunuz?

Mitingde konuşmaya çıktınız tam fiyasko kapanışını yaparken. daha komik ve fiyasko ile kapattınız.

Milletvekillerinize yaptığınız nezaketsizlik ayrımcılık ve partili.il ilçe başkanlarına tam bir komedi rezilliktir.

Milletvekillerinizle sorununuz mu var?Nizip Belediye Başkanı ancak bol gezip poz verip yiyip içip reklam yapıyor.

icraat yok..

Devletin araçlarını nerelerde kullaniyor?

Kimlerle iş birliği yapıyor?

Yakında yazacağım. .

Nizip CHP ilçe Başkanı kimleri öne çıkardı. .Nizip ilçe Başkanı ve vefat eden ve yaşayan başkanlara ne demeli..

Ak partiyi eleştirirken. CHP masallah gececek iktidar partisini yaptığı yanlışlarla. .

Miting sonrası kendini çiftçi gibi gösteren.,Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı eşine ne demeli..

Bunlara ne gerek var..

Maalesef CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, partililerindende bir şey olmaz.

Gaziantep'teki Belediye Başkanları ve parti başkanlarından da..

Türkiye genelinde CHP'li İl ve ilçe belediye başkanlarından ve işi bilmeyen torpille seçilen milletvekillerinden de bir şey olmaz..

Bu halk Cunhuriyet Halk Partisinde umudunu kesti .

Özgür Bey ,bu halk CHP birinci parti yaptıysa iktidara kırgınlığından yaptı.

Sizin başarınız değil?

Özgür Özel 'in ayağı kırılıyor açıklama yapılmıyor?

Koskoca CHP Genel Başkanının Basın Danışmanı yokmu?

İletişim Bölümü yokmu?

Böyle her yerde gol yiyorlar..

Sürekli doğru veya yanlış iddialar gündeme geliyor..

Şaka gibi..

Sen Acer siyasetçi değilsin?

Özgür Özel.

Önce Basın danışmanın açıklama yapar.

Daha sonra hastaneden sizi tedavi eden doktorunuz açıklama yapar..

Inanmayanlara röntgeni mi göstereyim ne demek?

Atatürk'ün CHP 'sine çok yazık oldu..