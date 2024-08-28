CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te, Fıstık Mitingi düzenledi..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel  Gaziantep'te,  Fıstık  Mitingi düzenledi..
Yaa çiftçi bitmiş halk mağdur..
Özgür  Özel Gaziantep halkını  hayal kırıklığına  uğrattı ..
Iki yıldır fistik üreticisi çiftçilerle sürekli bir araya gelen, Gaziantep CHP milletvekilli Hasan Öztürkmen Gaziantep ilçeleri, köyleri, çiftçinin, halkın ve bölgenin sorunlari ile uğraşan bir halk adamı.
Gaziantep milletvekilli ama Türkiye'nin bütün yolsuzluklarını ,sıkıntılarını sorunlarını çözümlerini gün yüzüne çıkaran örnek çalışkan bir CHP milletvekilli.
Gaziantep CHP milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç fıstık üreticisinin yanında olarak destek verirken halkla çiftçiyle bir arada olmak  muhalefet olarak Genel Başkanları Özgür Ozel'i Fıstık Mitingi yapmak üzere, Gaziantep'e gelmeleri için ikna ettiler.
Gelin görün ki Özgür  Özel bu yaa dersine yine iyi çalışmadan. Gaziantep'e gelerek miting yaptı. .
Gaziantep halkını  hayal kırıklığına uğrattı. ..
Sen bir Genel başkansın fıstık hakkında bilgi al?
Üretimi nasıl? Ekonomi açısından çiftçiye, ülkedeki ve dünyadaki önemini araştır .
Yok boş adamı fıstık nedir onu dahi  bilmeden pat pat konuştu. .
Bütün konuşmaları karman çorban yaparak konuştu.
Fıstık ureticisi  çiftçihalk Özgür Özel tam bir fiyasko dedi.
Haklılar da.Böyle muhalefet lideri olamaz.
Tarihte hiç  görülmemiş  bir olay.
Altın değerindeki fıstığı ilk defa değerinden düşürüldü.
Belediyeler tarihte ne zaman,üreticiden fıstık  almış?
Ama bu yıl  fıstık üreticisi onuda gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiftçi üreticisinden ucuz fiyata fıstık alıyor. .
Belediyelerin, Belediye başkanlarının  fıstık aldığını tarihte de görmüş değil. .
Antep'li çiftçi onuda gördü. .
Fatma Şahin maşallah  bu konuya da el attı..
Fatma hanımda  her konuda uzman., söz sahibi oldu.,
Fatma Şahin, çiftçi, fıstık üreticisinden ucuza  alıp  tüccara verecek, tüccar fahiş fiyata satacak.
Olan Fıstık üreticisine olacak.
Tarım  Bakani nerede?
Maddi manevi mağdur duruma düşürüldü
fıstık üreticisi .
ilk defa altın değerindeki Fıstık  fiyatı  yerlerde..
Üretici isyanlarda.
Yıllarca Güneydoğu  Birlik vardı.
Çiftçinin yanındaydı.
Yok edildi..
CHP  Genel Başkanı  Özgür Özel  Gaziantep milletvekilli Hasan Öztürkmen, Sen bebe iken Güneydoğu Birlik  Başkanlığı  yaptı.
Gerçekte CHP'li  Hasan Öztürkmen 'dir.
Gençliğinden bu güne kadar mücadele eden idealist vatansever halk adamıdır. Bunları bilmediğin için Hasan Öztürkmen'e kompleksinden bir şey sormadığın belli.
Mitingde ne konuştun onu sen de anlamadın halkta anlamadı..
Gazeteciliğe ilk başladığım günden. bugüne kadar herseye dikkat eder gözlem yaparım.
Gaziantep'te Fıstık mitinginde hepsi damat gibi takım elbise giymişti. Güzel olmuştu.
Olmasi gereken.buydu belki..
Ama bir şey dikkatimi çekti.
Yıllarını  vermiş gerçek  CHP 'li Gaziantep milletvekilli Hasan Öztürkmen, kot pantolon gömlek giymisti..
Bu Özgür Özel'e protestoydu bence..
CHP Genel Başkanlığına yakışmayan sürekli yanlışlar yapan Özgür Özel, yanlış konuşmaları hiç şık değildi.
Gaziantep'e Fistik Mitingine geliyorsun..
Bir Genel Başkansın,iletişimin bu kadar mı zayıf..
Öncelikle  Gaziantep  milletvekillerini tanıt, çalışmalarindan.dolayi ve halkın yanlarinda olduklari için  bir teşekkür  et.
Onore et.
Bu işi bmiyorsaniz. Özgür Bey iletişim ve protokol dersi alın en kısa  zamanda..
Siz yeni bir siyasetçi değilsiniz?
İletişimde neden. Bu kadar hatalar yapıyorsunuz?
Sizin ne kadar beceriksiz olduğunuzu gösteriyor. .
Ak parti CHP rant ve çıkarları için
görünmeyen tarafta iş birliği sürüyor. .
Siyaset bu..
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz  "umut vaad ediyor.." diyorsunuz.
Gaziantep CHP milletvekillerine neden.bu kadar çalışıp halkla içiçe olan milletvekillerinizi onore etmiyorsunuz?
Mitingde konuşmaya çıktınız tam fiyasko kapanışını yaparken. daha  komik ve fiyasko ile kapattınız.
Milletvekillerinize  yaptığınız nezaketsizlik ayrımcılık ve partili.il ilçe başkanlarına tam bir komedi rezilliktir.
Milletvekillerinizle sorununuz mu var?Nizip Belediye Başkanı ancak  bol gezip poz verip yiyip içip reklam yapıyor.
icraat yok..
Devletin araçlarını nerelerde kullaniyor?
Kimlerle iş birliği yapıyor?
Yakında yazacağım. .
Nizip CHP ilçe Başkanı kimleri öne çıkardı. .Nizip ilçe Başkanı ve  vefat eden ve yaşayan başkanlara ne demeli..
Ak partiyi  eleştirirken. CHP  masallah gececek iktidar partisini yaptığı yanlışlarla. .
Miting sonrası kendini çiftçi gibi gösteren.,Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı eşine ne demeli..
Bunlara ne gerek var..
Maalesef  CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, partililerindende bir şey olmaz.
Gaziantep'teki Belediye Başkanları ve parti başkanlarından da..
Türkiye genelinde CHP'li İl ve ilçe belediye başkanlarından ve işi bilmeyen torpille seçilen milletvekillerinden de bir şey olmaz..
Bu halk Cunhuriyet Halk Partisinde umudunu kesti .
Özgür Bey ,bu halk CHP birinci parti yaptıysa iktidara kırgınlığından yaptı.
Sizin başarınız değil?
Özgür Özel 'in ayağı kırılıyor açıklama yapılmıyor?
Koskoca CHP Genel Başkanının Basın Danışmanı yokmu?
İletişim Bölümü  yokmu?
Böyle her yerde gol yiyorlar..
Sürekli  doğru veya yanlış iddialar gündeme geliyor..
Şaka gibi..
Sen Acer siyasetçi değilsin?
Özgür  Özel.
Önce Basın danışmanın açıklama  yapar.
Daha sonra hastaneden sizi tedavi eden doktorunuz açıklama yapar..
Inanmayanlara röntgeni mi göstereyim ne demek?
Atatürk'ün  CHP 'sine çok yazık  oldu..